Harry a Meghan zažalovali bulvár za zverejnenie súkromného listu

Britský princ Harry (vľavo) a jeho manželka Meghan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. októbra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan zažalovali bulvárne noviny Mail on Sunday za nelegálne zverejnenie súkromného listu, ktorý Meghan napísala svojmu otcovi. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Princ Harry ohlásil podanie žaloby v emotívnom vyhlásení, ktoré zverejnil v utorok večer. Písal v ňom o tom, že bulvár prenasleduje vojvodkyňu Meghan podobným spôsobom ako jeho matku Dianu, ktorá tragicky zahynula v roku 1997. O život prišla pri autonehode v Paríži, keď sa snažila uniknúť pred novinármi.napísal Harry.Posťažoval si, že sú spolu s Meghan dlhodobo vystavení lživej a "bezcitnej kampani" a "neustálej propagande", ktorú šíri časť britských bulvárnych médií.Táto kampaň sa podľa princa zintenzívnila v priebehu posledného roka, keď bola Meghan tehotná a keď v máji 2019 porodila syna Archieho Harrisona.Podľa Meghan a Harryho publikoval nedeľník Mail on Sunday predmetný osobný list nezákonne a spôsobom, ktorý bol "zámerne deštruktívny". Okrem samotných novín podali žalobu aj na ich materskú spoločnosť Associated Newspapers.Noviny sa podľa nich dopustili zneužitia osobných informácií a porušili autorské práva a britský zákon o ochrane údajov. O aký konkrétny list ide, princ neuviedol.