Do kín mieria Paralelné matky P. Almodóvara

Do slovenských kín mieri nový film Pedra Almodóvara Paralelné matky (Madres paralelas), ktorý otváral 78. medzinárodný filmový festival v Benátkach. Španielsky scenárista a režisérsky velikán do hlavnej úlohy obsadil Penélope Cruzovú, ktorá za stvárnenie postavy Janis získala ocenenie pre najlepšiu herečku.



Film sleduje príbehy troch žien, ktoré sa stretli v nemocničnej izbe, predtým, než dve z nich porodia. Janis je z náhodného počatia nadšená a na bábätko sa teší. Pubertiačka Ana (Milena Smit) je pred pôrodom vydesená, kajúcna a traumatizovaná. Treťou ženou je Anina matka Teresa. Janis sa snaží preniesť na Anu svoje nadšenie a radosť. Obe otehotneli náhodou a obe budú slobodnými matkami. Keď jej Janis povie, že neľutuje, Ana prizná, že to ľutuje veľmi a o niekoľko mesiacov neskôr jej vysvetlí prečo.



Almodóvar vysvetľuje, že Paralelné matky sú o predkoch a potomkoch. Film rozpráva o materskej vášni prostredníctvom troch veľmi odlišných matiek. Režisér dodáva, že práve nedokonalosti jednotlivých matiek ho ako rozprávača priťahujú najviac.



Postava Janis je nútená žiť v rozpore medzi historickou pravdou a svojou intímnou pravdou, týkajúcou sa jej dcéry. Táto morálna dilema je stredom príbehu, vďaka ktorému je zložitou a rozporuplnou postavou. K hereckým výkonom režisér dodal: „Je ťažké mať rád a skvele zahrať postavu, ktorá nie je vzorom cnosti, ale o to viac ma rozprávanie priťahovalo. Janis je najťažšia postava, akú Penélope Cruz doteraz hrala, či už v mojich filmoch, alebo vo filmoch iných režisérov. A pravdepodobne aj postava najbolestivejšia. Penélope tej úlohe dala všetko. Na druhú stranu sa mladá Milena Smit pre mňa stáva veľkým objavom filmu. Čistota a nevinnosť jej Any zdôrazňujú temné stránky Janis."





Obe hlavné postavy matiek dopĺňajú Aitana Sánchez Gijón (Teresa) a Izrael Elejalde (Arturo). Nakoniec sa všetci stávajú súčasťou rozmanitej, veľmi prekvapivej, ale aj skutočnej rodiny.



Paralelné matky prináša do slovenskej kinodistribúcie spoločnosť MagicBox Slovakia od štvrtka 28. októbra.