Slováci uvidia koncom roka dvojicu komét, budú viditeľné aj malými ďalekohľadmi

31.10.2021 (Webnoviny.sk) -bude na Slovensku možné pozorovať dvojicu komét, ktoré budú viditeľné aj malými ďalekohľadmi. Slovenská akadémia vied (SAV) o tom informovala v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa inštitúcie Katarína Gáliková Pôjde o kométy Čurjumov-Gerasimenko a Leonard. Kým prvá z dvojice bola objavená pred 52 rokmi, kométu Leonard astronómovia objavili začiatkom tohto roka.„Kométu Čurjumov-Gerasimenko v roku 1969 objavili ukrajinskí astronómovia Klym I. Čurjumov a Svetlana I. Gerasimenková. Jej obežná doba je 6,44 roka. Perihéliom prejde 2. novembra a zo Slovenska bude do konca roka viditeľná prakticky celú noc s výnimkou večerného súmraku,“ priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.V rokoch 2014 až 2016 kométu z bezprostrednej blízkosti intenzívne skúmala sonda Európskej kozmickej agentúry Rosetta. Krátkoperiodická kométa patrí do Jupiterovej rodiny komét, má nepravidelný tvar a skladá sa z dvoch lalokov.Dlhoperiodickú kométu Leonard objavil americký astronóm Greg J. Leonard. Zo Slovenska ju bude verejnosť môcť pozorovať do 10. decembra 2021. „V novembri bude zo Slovenska viditeľná v druhej polovici noci, začiatkom decembra ráno pred východom Slnka,“Kométa sa 12. decembra k Zemi priblíži na vzdialenosť 34,9 milióna kilometrov. Ak sa naplnia očakávania astronómov, pôjde o najjasnejšie viditeľnú kométu pozorovateľnú z územia Slovenska v roku 2021.Jej žiarivosť sa bude pohybovať na hranici viditeľnosti voľným okom. Svoreň dodal, že po prechode perihéliom 3. januára 2022 sa kométa Leonard dostane na hyperbolickú dráhu a opustí Slnečnú sústavu.