Do kín prichádza dokument o básnickej skupine Osamelí bežci

Bratislava 7. novembra (TASR) - Dokumentárny film Osamelí bežci: Ideme ďalej! režiséra Martina Repku štartuje svoju distribučnú púť vo štvrtok premiérou v bratislavskom Kine Lumiére. Po uvedení filmu za účasti hlavných protagonistov Petra Repku, Ivana Štrpku a rozsiahlej delegácie tvorcov bude nasledovať literárno-filmové turné. TASR o tom informovala Martina Hornová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK). Film predstavia v Liptovskom Mikuláši, Žiline a Trnave. "Na všetkých týchto miestach sa predstavia Peter Repka a Ivan Štrpka aj so svojou literárnou tvorbou," dodala.Film mal národnú festivalovú premiéru na Art Film Feste v Košiciach v júni. Na začiatku októbra sa predstavil na varšavskom filmovom festivale, kde bol zaradený do oficiálneho výberu Dokumentárnej súťaže. Zároveň bol vybraný do East Silver Market.Snímka rozpráva príbeh básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá vznikla v roku 1963 a existuje dodnes. No predovšetkým je o veľkom priateľstve medzi jej členmi - Ivanom Laučíkom, Petrom Repkom a Ivanom Štrpkom. Ich osudy a životné peripetie boli rôzne. Peter Repka sa v 70. rokoch presťahoval do Nemecka, Ivan Laučík väčšinu svojho života prežil v Liptovskom Mikuláši a Ivan Štrpka žil v Bratislave. Aj keď ich stretnutia neboli každodenné a nie vždy jednoducho realizovateľné, napriek všetkým prekážkam ich priateľstvo pretrvalo. Prežilo všetky nečakané zvraty spojené s dobovým spoločenským dianím a aj všetky peripetie v ich osobných životoch. Ich tvorba bola a stále je jednou z najzásadnejších v kontexte modernej slovenskej poézie.Na začiatku dokumentárnej road movie Peter odchádza z Offenbachu nad Mohanom, aby sa v Bratislave stretol s Ivanom a aby sa následne spolu vypravili do Liptovského Mikuláša za druhým Ivanom. Počas tejto cesty Peter a Ivan stretávajú ďalšie postavy a navštevujú miesta, ktoré súvisia s ich príbehom. Tieto stretnutia ilustrujú príbeh Osamelých bežcov.Film prináša do kín od 7. novembra ASFK.