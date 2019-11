Výstava fotografií v Prešove približuje udalosti Nežnej revolúcie

Na archívnej snímke reťaz študentov pred Úradom vlády SSR na Gottwaldovom námestí v Bratislave 7. decembra 1989. Foto: TASR/Ivan Rychlo Foto: TASR/Ivan Rychlo

Prešov 7. novembra (TASR) – Novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov mapuje výstava fotografií, ktorú vo štvrtok sprístupnili v Rákociho paláci, sídle Krajského múzea v Prešove. Fotografie, ktorých autormi sú Dionýz Dugas, Dušan Guzi, Peter Kalenský a Viktor Zamborský, zachytávajú emócie ľudí, udalosti a atmosféru pádu komunistického režimu.Ide o reprízu výstavy pod názvom Príčiny, argumenty, premeny, ktorá bola otvorená 20. marca 1990 o 15.00 h vo výstavnej sieni vtedajšej Galérie výtvarných umení v budove Kolégia.povedal fotograf a jeden z autorov výstavy Dionýz Dugas s tým, že pôvodné fotografie sú inštalované na symbolických 30 paneloch.Nežnej revolúcii podľa jeho slov trvalo celý týždeň, kým dorazila do Prešova. Napriek tomu, že na fakultách to vrelo, navonok preniklo len málo informácií.zaspomínal si Dugas.doplnil Dugas.dodal historik Krajského múzea v Prešove poverený jeho vedením Jozef Kušnír.Výstava Príčiny, argumenty, premeny po 30 rokoch potrvá do 19. januára 2020.