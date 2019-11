Do kín prichádza slovensko-islandský film Malá ríša

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Do kín mieri Malá ríša, romantická dobová dráma s medzinárodným hereckým obsadením, inšpirovaná slovenským divadelným predstavením Debris Company Epic. Celovečerný hraný debut režiséra Petra Magáta rozpráva nadčasový príbeh z obdobia vojny, v ktorom sa jeho postavy dostanú do hraničných životných situácií.Hlavná dejová línia sleduje dvapáry - Evu s Jackom a Bara s Cat, ktorí hľadajú šťastie - každý po svojom. Nový slovenský film bol nakrútený v podobných lokáciách, akým sa venuje združenie Čierne diery.Mladá Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa uživila, kým sa jej manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s nádejou, že všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však nečakane prichádza aj záhadná Cat, ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná urobiť skutočne všetko. Do osudov štvorice protagonistov zasahuje štát prostredníctvom manipulatívneho politika Hanáčka a tajného policajta Németha.Na snímke spolupracovali filmoví tvorcovia z deviatich krajín. "" povedal pre TASR Peter Magát. Režisér ďalej ocenil, že si do už rozbehnutého projektu mohol prizvať ľudí, s ktorými sa mu dobre spolupracuje. Patrí medzi nich aj anglický scenárista Ewen Glass.konštatoval Magát.Na filme spolupracoval aj islandský hudobný producent a progresívny skladateľ Valgeir Sigurdsson, ktorý zložil hudbu pre filmy ako V koži Johna Malkovicha či Tanečnica v tme.Hlavnú hrdinku Evu stvárnila Švédka Alicia Agneson, ktorá je milovníkom televíznych seriálov známa z Vikingov a v jednom z jej posledných filmov (The Courier) si zahrala po boku Garyho Oldmana. Úlohu arogantného zbohatlíka Bara stvárnil Američan žijúci v Prahe Brian Caspe, ktorý má vo svojom portfóliu také filmy ako napr. Hellboy, Iluzionista, Hanibal: Zrodenie, Mission Impossible 4, Sklenená izba a Kto je ďalší?.Jednu z kľúčových postáv príbehu, politika Hanáčka, hrá slovenský herec Ján Jackuliak. "povedal pre TASR Jackuliak, ktorý mal pri príprave k dispozícii osobného kouča na angličtinu aj na herectvo. "uzavrel.Film Malá ríša vstúpi do slovenských kín od štvrtka 21. novembra.