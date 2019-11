Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) a Lover (2019). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood. Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 23 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2019 (Webnoviny.sk) - Americký magazín Billboard vyhlásil speváčku Taylor Swift za Ženu desaťročia. Dvadsaťdeväťročná interpretka je vôbec prvou laureátkou tohto ocenenia. Prevezme si ho 12. decembra v Los Angeles na 14. ročníku podujatia Women in Music.Swift, ktorú už Billboard dvakrát vyhlásil za Ženu roka, si nový titul vyslúžila za to, že je "jednou z najuznávanejších umelcov" druhého desaťročia 21. storočia.Cenu jej udelia aj za jej oddanosť ochrane autorských práv, hudobnému vzdelávaniu, programom zameraným na gramotnosť, výskumu rakoviny, pomoci pri katastrofách a iniciatíve Time's Up.Počas tohtoročného Women in Music ocenia aj speváčky Alanis Morissette, Brandi Carlile, Nicki Minaj či výkonnú riaditeľku agentúry Roc Nation Desiree Perez.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.