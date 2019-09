Do KĽDR sa napriek zákazu pokúsili doviezť 100.000 fliaš vodky

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. septembra (TASR) - Severná Kórea sa pokúsila obísť medzinárodné sankcie a chcela do krajiny doviezť viac ako 100.000 fliaš ruskej a bieloruskej vodky. V piatok o tom informovala juhokórejská agentúra Jonhap, ktorý sa odvolala na správu expertnej komisie OSN.Svoje zistenia experti OSN spísali do novej správy pre výbor Bezpečnostnej rady OSN, ktorý monitoruje dodržiavanie sankcií uvalených na KĽDR.V správe sa píše, že v novembri roku 2018 bol odhalený pokus o dovoz 15.600 fliaš bieloruskej vodky v celkovej hodnote 14.160 dolárov. Vo februári tohto roku bol zasa zmarený pokus doviezť do KĽDR až 90.000 fliaš ruskej vodky v hodnote 27.125 dolárov.Alkohol pritom patrí do kategórie luxusných tovarov, ktoré je do KĽDR zakázané dovážať v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1718, prijatou v októbri 2006 v reakcii na prvú jadrovú skúšku vykonanú Severnou Kóreou.Zoznam zakázaných komodít sa odvtedy opakovane rozširoval, v marci 2016 naň pridali drahé hodinky, výrobky z krištáľu, snežné skútre a jachty.Severná Kórea pritom podľa expertnej správy doviezla aj luxusné automobily, napríklad limuzínu triedy S Mercedes Maybach, ktorá sa na verejnosti objavila v Pchjongjangu a potom aj v Hanoji počas druhého summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una s prezidentom USA Donaldom Trumpom, spresnil Jonhap.Vietnamská vláda vo vysvetlení, ktoré si vyžiadala expertná skupina OSN, uviedla, že Severná Kórea odmietla Hanoju poskytnúť informácie o počte a type vozidiel, ktoré kvôli summitu dopraví do Vietnamu. KĽDR toto svoje rozhodnutie objasnila bezpečnostnými dôvodmi.Odborníci OSN tiež uviedli, že dostali informácie o prepojení medzi obchodným domom Taesong v Pchjongjangu a severokórejskou spoločnosťou Taesong Group, ktorá je údajne zapojená do vývoja raketového programu KĽDR.Obchodný dom Taesong má v ponuke luxusný tovar a po renovácii ho znovuotvorili v apríli tohto roku, napísal Jonhap.