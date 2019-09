Na Slovensku sa v piatok začne repná kampaň 2019/2020

Na snímke cukrová repa. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenskí pestovatelia cukrovej repy a výrobcovia cukru začnú v piatok repnú kampaň 2019/2020. Ako prvý do nej vstúpi cukrovar v Seredi a 17. septembra sa do produkcie zapojí cukrovar v Trenčianskej Teplej. Médiá o tom informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).V tomto roku bude zber cukrovej repy z plochy 22.373 hektárov (ha). Je to relatívne stabilná plocha výmery cukrovej repy, ktorú pre domáce potreby pestuje 215 pestovateľov.uviedla hovorkyňa komory Jana Holéciová.Predseda dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku Adrian Šedivý v súvislosti s kampaňou konštatoval, že rast produktivity cukrovej repy sa za posledných 15 rokov zdvojnásobil.povedal.SPPK ďalej uviedla, že Slovensko dosahuje 120-percentnú sebestačnosť vo výrobe cukru a vykazuje pozitívne zahraničnoobchodné saldo. Toto strategické odvetvie štátu poskytuje stabilné pracovné miesta pre viac ako 3000 ľudí, prevažne vo vidieckych oblastiach.uviedol predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku, člena SPPK, Michal Abelovič. Ocenil prístup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podporné systémové opatrenia a zelenú naftu aj pre cukrovú repu, vďaka ktorým môžu toto zložité obdobie prekonať.Cukrovar v Trenčianskej Teplej plánuje ukončiť aktuálnu kampaň k 11. januáru budúceho roka. Seredský cukrovar o niekoľko dní neskôr, pravdepodobne k 22. januáru, uzatvára informáciu SPPK.