Do KĽDR sa natrvalo presťahoval syn bývalého juhokórejského politika

Soul 8. júla (TASR) - Do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky sa natrvalo presídlil syn najprominentnejšieho juhokórejského emigranta, ktorým bol bývalý juhokórejský minister zahraničných vecí Čche Tok-sin. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Štátna internetová stránka Uriminzokkiri uviedla, že juhokórejský občan Čche In-guk prišiel do severokórejskej metropoly Pchjongjang v sobotu, aby svoj život zasvätil zjednotením oboch Kóreí pod vedením severokórejského vodcu Kim Čong-una.Na uvedenej webovej stránke boli tiež zverejnené fotografie, na ktorých Čche po prílete na medzinárodné letisko v Pchjongjangu číta svoje vyhlásenie.Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie uviedlo, že Čche na návštevu Severnej Kórey nemá povolenie Soulu.Čche In-guk je synom bývalého juhokórejského ministra zahraničných vecí Čche Tok-sina, ktorý spolu s manželkou do Severnej Kórey emigroval v roku 1986 z exilu v Spojených štátoch. Tam utiekol po dlhoročných sporoch s vtedajšou juhokórejskou vojenskou vládou. Zomrel v roku 1989.