Volkswagen vytvorí spoločné podniky s dodávateľmi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg 8. júla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) vytvorí spoločné podniky a pomôže financovať výrobu batérií. Chce presvedčiť skeptických dodávateľov, aby podporili jeho agresívny tlak na sériovo vyrábané elektrické vozidlá. Vyhlásil to člen predstavenstva VW Stefan Sommer.VW uviedol, že bude kupovať batériové články v hodnote 50 miliárd eur a označil švédsku spoločnosť Northvolt a juhokórejské firmy SKI, LG Chem a Samsung, ako aj čínsku CATL za svojich strategických partnerov.povedal Sommer, podľa ktorého VW musí presvedčiť dodávateľov, aby investovali do automobilového priemyslu.Volkswagen povedal, že bude potrebovať, aby v Európe do roku 2025 dosiahla kapacita vyrábaných batérií 150 gigawatthodín a ďalších 150 gigawatthodín v Ázii. Do roku 2030 sa má toto číslo zdvojnásobiť.Táto výroba musí mať podľa neho prioritu. Nemecká automobilka pripravuje 16 svojich tovární na výrobu elektrických vozidiel. A do polovice roku 2023 plánuje začať vyrábať 33 rôznych elektromobilov pod značkami Škoda, Audi, VW a Seat.Zákazníci len pomaly akceptujú elektrické vozidlá vo väčšom počte pre obmedzený dojazd, dlhé nabíjanie a nedostatočnú infraštruktúru nabíjacích staníc. To by malo byť impulzom pre potenciálnych dodávateľov.VW zároveň poskytuje dodávateľom finančné prostriedky a nástroje a zdieľa s nimi riziko spojené s inštaláciou nových výrobných kapacít tým, že s nimi vytvára nové spoločné podniky.skonštatoval.Spoločné podniky majú výhodu v tom, že poskytujú VW prehľad o pokroku pri výstavbe nových závodov aj o začatí a postupe výroby.povedal Sommer.Od roku 2021 bude Volkswagen používať batériové články s obsahom niklu, mangánu a kobaltu (NMC) v pomere 8:1:1, povedal Sommer a dodal, že jeden dodávateľ ich stále vyrába v pomere 6:2:2.Na čínskom trhu vidí Volkswagen potenciál pre používanie lítiových batérií na báze železa, známych ako LFP. Tieto majú nižšiu hustotu energie ako batériové bunky NMC, ale čínski vodiči majú tendenciu pohybovať sa vo veľkých mestách a necestujú autom na dlhé vzdialenosti.povedal Sommer.Volkswagen môže dokonca postaviť svoje vlastné závody na výrobu batérií v Číne, povedal Sommer, ale dodal, že výrobca automobilov sa v súčasnosti spolieha na svojich čínskych partnerov v spoločnom podniku - FAW, SAIC a JAC, že nájdu vhodných dodávateľov batérií.