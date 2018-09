DO KOLÓNY VRAZIL KAMIÓN: Moldavský prezident mal vážnu dopravnú nehodu

Igor Dodon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kišiňov 9. septembra (TASR) - Moldavský prezident Igor Dodon sa stal účastníkom vážnej dopravnej nehody, ku ktorej došlo v nedeľu neďaleko metropoly Kišiňov. Prezidenta previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami, informovala televízia BBC.Podľa správ miestnych médií vrazil do prezidentskej kolóny protiidúci kamión, ktorý predbiehal iné vozidlo. S nákladiakom sa zrazili dve autá z Dodonovho sprievodu a minimálne jedno z nich sa prevrátilo. Nebolo pritom jasné, v ktorom aute cestoval prezident.Podľa poradcu hlavy štátu Maxima Lebedinschiho je prezident v poriadku a jeho stav si nevyžadoval ani lekársku pomoc. Štátna bezpečnostná služba uviedla, že prezident má na tele len niekoľko škrabancov.Podľa miestnych médií je však vo vážnom stave Dodonova matka, ktorá sa viezla v jednom z vozidiel kolóny. Dodonovi spolupracovníci označili za vinníka nehody vodiča kamiónu.Prorusky orientovaný prezident Igor Dodon (43) stojí na čele Moldavska od decembra 2016. Opakovane sa pritom dostáva do sporov s prozápadnou vládou tejto bývalej sovietskej republiky.