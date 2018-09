EÚ chce zdaniť internetové koncerny

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Viedeň 9. septembra (TASR) - Klasické firmy platia v Európskej únii (EÚ) daň vyše 20 %, digitálne koncerny menej než polovicu z toho. Pritom predovšetkým americké giganty, akým je Google, zarábajú v Európe veľké peniaze. Ministri financií sa chcú do konca tohto roka postarať o nápravu.Ministri financií a hospodárstva dúfajú, že do konca roka dospejú k dohode týkajúcej sa zdanenia internetových koncernov, uviedol v sobotu (8. 9.) nemecký minister financií Olaf Scholz po stretnutí so svojimi rezortnými kolegami vo Viedni. "Všetci sú optimistickí, že rýchlo pokročíme," povedal Scholz s tým, že sa to môže stať už do konca roka.Tradičné firmy podľa odhadov platia v EÚ dane vo výške okolo 23 %, digitálne koncerny len 8 % až 9 % a niektoré ani toľko. Európska komisia (EK) preto navrhla pre digitálne firmy s globálnymi tržbami nad 750 miliónov eur a online tržbami v Európe minimálne 50 miliónov eur dočasnú daň z obratu vo výške 3 %. V dlhodobom horizonte chce okrem toho zmeniť daňovú legislatívu tak, aby bolo možné zdaniť aj firmy, ktoré nie sú fyzicky prítomné v nejakej krajine.Francúzsky minister financií Bruno Le Maire uviedol, že navrhne klauzulu o zániku pre akúkoľvek digitálnu daň, na ktorej sa EÚ dohodne. To by znamenalo, že daň by zanikla v prípade globálnej dohody.Scholz privítal diskusie s globálnymi partnermi, vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Digitálne firmy musia podľa nehoNiektoré krajiny, ako Írsko a Luxembursko, varovali, že daň môže poškodiť medzinárodnú konkurencieschopnosť Európy, ak štáty mimo únie ponechajú nízke zdanenie digitálnych firiem.