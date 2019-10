Do konca októbra musí byť pes začipovaný, pripomína Sloboda zvierat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) - Do konca októbra musí byť pes začipovaný, pripomína predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Záujemca by mal tiež žiadať začipovaného psa aj pri kúpe alebo darovaní." uviedla Dugovičová.Ďalej vysvetľuje, že kúpna, respektíve darovacia zmluva by mala obsahovať číslo čipu a údaje o pôvodnom majiteľovi, ktorý je povinný zabezpečiť u veterinára prepis údajov v CRSZ na kupujúceho. Dugovičová podotkla, že v prípade nálezu zvieraťa tak bude možné kontaktovať majiteľa a vrátiť mu ho.Majiteľovi psa, ktorý má byť podľa zákona o veterinárnej starostlivosti začipovaný a nie je, hrozí pokuta 50 eur. Veterinár nemôže ošetriť nezačipovaného psa. Ošetrí len tie nevyhnutné prípady, ktoré budú v záujme ochrany zdravia a človeka.