Danko bude akceptovať každé rozhodnutie o návrhu predĺžiť moratórium

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - O podpore predĺženia moratória na prieskumy na 50 dní pred voľbami sa v koalícii ešte rokuje. Potvrdil to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Uviedol, že poslancom nechá voľnú ruku a bude akceptovať akékoľvek rozhodnutie. O návrhu sa v pondelok rokuje v parlamente. Nevylúčil, že by návrh nemusel plénom prejsť.reagoval Danko na otázku novinárov, či už je dohoda v koalícii na podpore návrhu predĺžiť zákaz zverejňovania prieskumov.skonštatoval šéf SNS s tým, že chce, aby mali ľudia prostredníctvom štatistického úradu alebo štátnej volebnej komisie garanciu, že sa prieskum konal, dáta sú relevantné a že verejnosť nie je uvádzaná do omylu.dodal Danko.Predĺžiť zákaz zverejňovania výsledkov prieskumov zo 14 na 50 dní pred voľbami navrhujú poslanci cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čím by sa zmenil aj zákon o volebnej kampani. Zmeny by sa v prípade schválenia týkali už budúcoročných parlamentných volieb.