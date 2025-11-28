|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 28.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrieta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Do konca septembra si ľudia uzavreli viac ako 42-tisíc zmlúv o stavebnom sporení
Tagy: PR Sporenie Stavebné sporenie
Za prvých deväť mesiacov tohto roka si klienti Prvej stavebnej sporiteľne uzavreli viac ako 42-tisíc nových zmlúv, pričom významný podiel tvoria produkty pre deti. Stavebné sporenie tak naďalej potvrdzuje ...
Zdieľať
28.11.2025 (SITA.sk) - Za prvých deväť mesiacov tohto roka si klienti Prvej stavebnej sporiteľne uzavreli viac ako 42-tisíc nových zmlúv, pričom významný podiel tvoria produkty pre deti. Stavebné sporenie tak naďalej potvrdzuje svoju stabilnú pozíciu v osobných financiách slovenských domácností.
Do konca septembra si klienti Prvej stavebnej sporiteľne uzavreli 42 330 nových zmlúv o stavebnom sporení. Takmer pätina všetkých týchto zmlúv bola uzatvorená ako sporenie pre deti. Rodičia a starí rodičia tak deťom vytvárajú finančný základ, ktorý im v budúcnosti môže pomôcť pri zabezpečení ich vlastného bývania. Celkový objem cieľových súm dosiahol ku koncu septembra 1,12 miliardy eur, čo potvrdzuje, že stavebné sporenie zostáva pre slovenské domácnosti spoľahlivým a predvídateľným spôsobom dlhodobého sporenia.
"Stavebné sporenie naďalej zostáva pre mnohé domácnosti jednoduchým a predvídateľným spôsobom, ako si pripraviť financie na budúce bývanie. Záujem o detské zmluvy zároveň naznačuje, že rodiny myslia dopredu a s úsporami pracujú systematicky," hovorí Oskar Sekereš, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.
Vďaka stavebnému sporeniu si ľudia postupne pripravujú finančné prostriedky na budúce bývanie – na kúpu nehnuteľnosti, jej obnovu alebo na zlepšenie energetickej efektívnosti domácnosti. Okrem úrokového zhodnotenia môžu sporitelia získať aj štátnu prémiu, ktorá bude v roku 2026 vo výške 6 % z ročného vkladu, najviac 70 eur. Získa ju sporiteľ, ktorý si v roku 2026 vloží na svoj účet aspoň 1 166,7 eur. Nárok na štátnu prémiu má stavebný sporiteľ, ak jeho priemerný mesačný hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Deti do 18 rokov pritom môžu získať štátnu prémiu bez ohľadu na príjem rodičov či zákonných zástupcov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Do konca septembra si ľudia uzavreli viac ako 42-tisíc zmlúv o stavebnom sporení © SITA Všetky práva vyhradené.
Do konca septembra si klienti Prvej stavebnej sporiteľne uzavreli 42 330 nových zmlúv o stavebnom sporení. Takmer pätina všetkých týchto zmlúv bola uzatvorená ako sporenie pre deti. Rodičia a starí rodičia tak deťom vytvárajú finančný základ, ktorý im v budúcnosti môže pomôcť pri zabezpečení ich vlastného bývania. Celkový objem cieľových súm dosiahol ku koncu septembra 1,12 miliardy eur, čo potvrdzuje, že stavebné sporenie zostáva pre slovenské domácnosti spoľahlivým a predvídateľným spôsobom dlhodobého sporenia.
"Stavebné sporenie naďalej zostáva pre mnohé domácnosti jednoduchým a predvídateľným spôsobom, ako si pripraviť financie na budúce bývanie. Záujem o detské zmluvy zároveň naznačuje, že rodiny myslia dopredu a s úsporami pracujú systematicky," hovorí Oskar Sekereš, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.
Vďaka stavebnému sporeniu si ľudia postupne pripravujú finančné prostriedky na budúce bývanie – na kúpu nehnuteľnosti, jej obnovu alebo na zlepšenie energetickej efektívnosti domácnosti. Okrem úrokového zhodnotenia môžu sporitelia získať aj štátnu prémiu, ktorá bude v roku 2026 vo výške 6 % z ročného vkladu, najviac 70 eur. Získa ju sporiteľ, ktorý si v roku 2026 vloží na svoj účet aspoň 1 166,7 eur. Nárok na štátnu prémiu má stavebný sporiteľ, ak jeho priemerný mesačný hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Deti do 18 rokov pritom môžu získať štátnu prémiu bez ohľadu na príjem rodičov či zákonných zástupcov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Do konca septembra si ľudia uzavreli viac ako 42-tisíc zmlúv o stavebnom sporení © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Sporenie Stavebné sporenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov
Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov
<< predchádzajúci článok
Slovenský superpočítač PERUN pomôže inováciám v akademickom aj podnikateľskom prostredí
Slovenský superpočítač PERUN pomôže inováciám v akademickom aj podnikateľskom prostredí