Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

28. novembra 2025

Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov


Tagy: Finančné prostriedky

Slovak Investment Holding (SIH) sa na prestížnej konferencii FI Campus 2025 v Bruseli predstavil ako príklad úspešnej implementácie finančných nástrojov na ...



Zdieľať
slovensko europska unia 676x356 28.11.2025 (SITA.sk) - Slovak Investment Holding (SIH) sa na prestížnej konferencii FI Campus 2025 v Bruseli predstavil ako príklad úspešnej implementácie finančných nástrojov na úrovni celej Európy. Konferenciu, organizovanú Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou, sprevádzalo tiež 10-ročné výročie platformy fi-compass, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti finančných nástrojov v Európskej únii.

Podporenie ekonomiky


SIH reprezentoval vo svojom hlavnom paneli Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva, ktorý zdôraznil význam finančných nástrojov pre stabilitu a inováciu európskeho hospodárstva. „Naša účasť potvrdzuje, že správne nastavené finančné nástroje môžu rýchlo mobilizovať kapitál, posilniť hospodársku odolnosť a podporiť ekonomiku v náročných časoch," uviedol Dittrich.

Okrem SIH vystúpili na paneli aj zástupcovia DG REGIO z Európskej komisie, Európskej investičnej banky, ministerstva regionálneho rozvoja Chorvátska či investičnej banky v Berlíne, ktorí predstavili rôzne modely a príklady úspešného využitia finančných nástrojov v Európe vrátane mikrofinancovania a podpory rizikového kapitálu.

Program Antikrízová záruka


SIH na konferencii predstavil aj príklad svojho programu SIH Antikrízová záruka (SIHAZ), ktorý reagoval na pandémiu COVID-19 a umožnil bankám poskytovať zvýhodnené úvery malým a stredným podnikateľom na udržanie zamestnanosti. V rámci programu bolo poskytnutých viac než 14 500 úverov v hodnote presahujúcej 1,7 miliardy eur.

Peter Dittrich zdôraznil aj prínos európskej spolupráce a budovania silnej komunity fi-compass, o čom hovoril aj Frank Lee z Európskej investičnej banky. Spolupráca podľa nich posúva finančné nástroje na vyššiu úroveň a prináša konkrétne výsledky v reálnom živote.


Slovak Investment Holding je 100 % štátnou spoločnosťou, ktorá dlhodobo podporuje strategické investície na Slovensku cez návratné finančné nástroje financované najmä z fondov EÚ. Medzi oblasti podpory patria malé a stredné podniky, infraštruktúra, energetická efektívnosť, odpadové hospodárstvo, samosprávy, rozvoj regiónov, sociálna ekonomika a kreatívny priemysel. Model návratnej podpory umožňuje efektívne opätovné využívanie verejných zdrojov a zapojenie súkromného kapitálu s vyšším multiplikačným efektom než tradičné granty.




Zdroj: SITA.sk - Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finančné prostriedky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Keď pomoc dáva zmysel: príbehy rodín, ktorým sa podarilo postaviť na nohy
<< predchádzajúci článok
Do konca septembra si ľudia uzavreli viac ako 42-tisíc zmlúv o stavebnom sporení

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 