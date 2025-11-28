|
Piatok 28.11.2025
Meniny má Henrieta
|Denník - Správy
28. novembra 2025
Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov
Tagy: Finančné prostriedky
Slovak Investment Holding (SIH) sa na prestížnej konferencii FI Campus 2025 v Bruseli predstavil ako príklad úspešnej implementácie finančných nástrojov na ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Slovak Investment Holding (SIH) sa na prestížnej konferencii FI Campus 2025 v Bruseli predstavil ako príklad úspešnej implementácie finančných nástrojov na úrovni celej Európy. Konferenciu, organizovanú Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou, sprevádzalo tiež 10-ročné výročie platformy fi-compass, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti finančných nástrojov v Európskej únii.
SIH reprezentoval vo svojom hlavnom paneli Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva, ktorý zdôraznil význam finančných nástrojov pre stabilitu a inováciu európskeho hospodárstva. „Naša účasť potvrdzuje, že správne nastavené finančné nástroje môžu rýchlo mobilizovať kapitál, posilniť hospodársku odolnosť a podporiť ekonomiku v náročných časoch," uviedol Dittrich.
Okrem SIH vystúpili na paneli aj zástupcovia DG REGIO z Európskej komisie, Európskej investičnej banky, ministerstva regionálneho rozvoja Chorvátska či investičnej banky v Berlíne, ktorí predstavili rôzne modely a príklady úspešného využitia finančných nástrojov v Európe vrátane mikrofinancovania a podpory rizikového kapitálu.
SIH na konferencii predstavil aj príklad svojho programu SIH Antikrízová záruka (SIHAZ), ktorý reagoval na pandémiu COVID-19 a umožnil bankám poskytovať zvýhodnené úvery malým a stredným podnikateľom na udržanie zamestnanosti. V rámci programu bolo poskytnutých viac než 14 500 úverov v hodnote presahujúcej 1,7 miliardy eur.
Peter Dittrich zdôraznil aj prínos európskej spolupráce a budovania silnej komunity fi-compass, o čom hovoril aj Frank Lee z Európskej investičnej banky. Spolupráca podľa nich posúva finančné nástroje na vyššiu úroveň a prináša konkrétne výsledky v reálnom živote.
Slovak Investment Holding je 100 % štátnou spoločnosťou, ktorá dlhodobo podporuje strategické investície na Slovensku cez návratné finančné nástroje financované najmä z fondov EÚ. Medzi oblasti podpory patria malé a stredné podniky, infraštruktúra, energetická efektívnosť, odpadové hospodárstvo, samosprávy, rozvoj regiónov, sociálna ekonomika a kreatívny priemysel. Model návratnej podpory umožňuje efektívne opätovné využívanie verejných zdrojov a zapojenie súkromného kapitálu s vyšším multiplikačným efektom než tradičné granty.
Zdroj: SITA.sk - Slovak Investment Holding sa prezentoval v Bruseli, je príkladom úspešnej implementácie finančných nástrojov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finančné prostriedky
