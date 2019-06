Do Košíc dorazí legenda industriálneho metalu MINISTRY

Sobota 13. júla 2019 bude veľkým sviatkom všetkých priaznivcov žánrov ako industrial, thrash, metal, punk, hardcore, electro, synth pop, pretože Slovensko prvýkrát vo svojej takmer 40 ročnej histórii navštívia svetové legendy - americkí MINISTRY. Svoj jediný koncert na Slovensku odohrajú v košickom klube Collosseum.

Králi industrialu sú poriadne rozcestovaní. Počas tejto časti turné prebrázdia Európu krížom krážom a za štyri týždne odohrajú takmer tridsať koncertov v sedemnástich štátoch. Do Košíc prídu v zostave John Bechdel, Sin Quirin, Paul D'Amour, Cesar Soto a Derek Abrams na čele s lídrom Al Jourgensenom, rodákom z kubánskej Havany. Ten sa kedysi volal Alejandro Ramírez Casas a svoje prvé štyri roky života prežil na Kube.

Majú spoločnú „krvnú skupinu“ so Skinny Puppy, Front 242 a Laibach

Počas svojej kariéry si Ministry získali spoločných fanúšikov s kapelami ako Skinny Puppy, Front 242, alebo Laibach. Bolo to hlavne v období, keď u nich ešte pôsobil zakladajúci člen a basgitarista Paul Barker, pre ktorého neexistovali hranice medzi hudobnými štýlmi, čím skupinu posúval rôznymi smermi. Takto si do iných žánrov „odskočili“ v iných projektoch, či to boli Revolting Cocks, Acid Horse, PTP, Pigface, alebo Lard, v ktorom s nimi spolupracoval Jello Biafra z kultových Dead Kennedys,

Amerických prezidentov nemusia

MINISTRY si vo svojich textoch servítky pred ústa nedávajú a sú tvrdými kritikmi politiky USA a ich prezidentov. Na albumoch Houses of the Molé, Rio Grande Blood a The Last Sucker nenechali nitku suchú na synovi a otcovi Bushovcoch. Ani po tejto trilógii ale neprestali reagovať na politiku USA a teraz sú známi svojou ostrou protitrumpovskou tvorbou.

V Košiciach zaznejú najväčšie pecky

V Košiciach MINISTRY odohrajú skladby z ich minuloročnej novinky, v poradí štrnásteho CD AmeriKKKant a tiež z ich albumu Psalm 69 vydaného ešte v roku 1992, ktorý patrí medzi ich najúspešnejšie. Práve z neho pochádza singel Jesus Built My Hotrod, ktorý ich katapultoval do prvej ligy.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/MINISTRY/?idpartner=60