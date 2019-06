Galakoncert Chlapčenský úsmev bol poctou textárovi Ľubošovi Zemanovi

Na snímke Ľuboš Zeman. Foto: RTVS Foto: RTVS

Bratislava 7. júna (TASR) - Galakoncertom Chlapčenský úsmev oslávil textár a básnik Ľuboš Zeman vo štvrtok večer (6. 6.) sedemdesiate narodeniny. Gratulantmi vo Veľkom koncertnom štúdiu slovenského rozhlasu boli interpreti, ktorí majú vo svojom repertoári pesničky so Zemanovými textami. Sprevádzal ich orchester Pavla Zajačka a sláčiková sekcia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.Bratislavský rodák Ľuboš Zeman sa textárskej tvorbe venuje od roku 1969. Jeho prvý text piesne V storočnej aleji nahral Ľuboš Novotný. Ak by mali zaznieť iba tie známejšie z jeho tvorby, tak by to určite vystačilo na veľký festivalový večer. Šestnásť z nich – tých naj - sa dostalo do playlistu galavečera. Začínal Mário Kuly Kollár s hitom Čardáš dvoch sŕdc, po ňom Júlia Hečková s lýrovým hitom Spútaná láskou, song Na život a na smrť ponúkla skupina Instinct, Sklíčka dávnych stretnutí zaspievala Ivana Regešová, Starého tanečníka uviedla kapela Polemic, Pár nôt ponúkla Beáta Dubasová. Vašo Patejdl zahral a zaspieval hneď dve piesne, Voňavky dievčat a Chlapčenský úsmev.V polovici koncertu uviedli do života Jožo Ráž, Ján Ďurovčík, Peter Matyšák a jubilant knihu básní a textov Malá tichá radosť a CD Zlodej slnečníc, na ktorom sú všetky pesničky skupiny Elán, ku ktorým texty napísal Ľuboš Zeman. Obe vyšli aktuálne k jeho životného jubileu.V druhej časti koncertu zaznela Rozlúčka v daždi v podaní Martiny Schindlerovej, hit Taliansky muzikál v podaní súrodencov Hečkovcov, Miro Žbirka s kapelou zahral skladbu Drahá. Mimochodom, je jedinou v jeho repertoári, ku ktorej napísal Zeman text. Lýrovku Lúčenie si mnohí pamätajú v podaní Věry Špinarovej, diváci si ju vypočuli v podaní trojice Beáta Dubasová, Martina Schindlerová a Ivana Regešová. Elán uviedol dve pesničky, Ulicu a Kaskadéra. Na záver zaznel jeden z najväčších hitov V slovenských dolinách, ktorému súčasný sound pridal Mário Kuly Kollár.Finále, klaňačka, poďakovanie, potlesk a standing ovation pre jubilanta. Galakoncert dostal názov Chlapčenský úsmev. Ten chlapčenský úsmev patrí dodnes aj k čerstvému sedemdesiatnikovi Ľubošovi Zemanovi. A patril mu aj vo štvrtok večer. O nič neprídu ani televízni diváci. Záznam koncertu odvysiela verejnoprávna RTVS.Na svojom konte má Zemen takmer 500 textov. Ako vznikali?uviedol po koncerte pre TASR.dodal Vašo Patejdl.doplnila Beáta Dubasová.zaspomínal aj Miro Žbirka.hovorí publicista a textár Vladimír Puchala.