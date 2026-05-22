Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Do Košíc zavítal bývalý český prezident Miloš Zeman, sprevádzal ho Rudolf Schuster
V rámci spoločnej prechádzky Hlavnou ulicou si so Schusterom pozreli ikonickú Spievajúcu fontánu. Pri tejto príležitosti zahrala symfóniu Bedřicha Smetanu, Vltava. Metropolu východu navštívil bývalý ...
22.5.2026 (SITA.sk) - V rámci spoločnej prechádzky Hlavnou ulicou si so Schusterom pozreli ikonickú Spievajúcu fontánu. Pri tejto príležitosti zahrala symfóniu Bedřicha Smetanu, Vltava.
Metropolu východu navštívil bývalý český prezident Miloš Zeman, mestom ho sprevádzal bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, ktorý bol v minulosti i primátorom Košíc. Zeman mesto Košice navštívil na základe pozvania od Schustera, pred Dómom sv. Alžbety ich privítali viceprimátor a viceprimátorka mesta Košice, Marcel Gibóda a Lucia Gurbáľová. Vítal ich tiež košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Bývalí prezidenti následne spoločne odhalili pamätnú dlaždicu českého prezidenta v priestore vedľa gotickej katedrály, ktorú si spoločne aj prezreli, a kde sa stretli s verejnosťou.
„Síce na jedenej strane nie je dobré, keď po vás ľudia chodia. Ale na druhej strane aj hollywoodski herci bojujú o svoje hviezdy. Niekedy vyhrávajú, niekedy prehrávajú. A ja si to vážim o to viac, že je to moja prvá hviezda na chodníku, a že som nikdy v živote nečakal, že sa niečo také stane. Je krásne byť prekvapovaný,” uviedol český exprezident pre médiá, v súvislosti s odhalením dlaždice.
V rámci spoločnej prechádzky Hlavnou ulicou si so Schusterom pozreli ikonickú Spievajúcu fontánu. Pri tejto príležitosti zahrala symfóniu Bedřicha Smetanu, Vltava. V Historickej radnici mesta sa tiež bývalí prezidenti podpísali do mestskej kroniky. Zeman pre médiá uviedol, že v Košiciach už v minulosti bol a páčila sa mu ich architektúra. Dodal, že stojí za to sa po Košiciach prejsť.
Zdroj: SITA.sk - Do Košíc zavítal bývalý český prezident Miloš Zeman, sprevádzal ho Rudolf Schuster © SITA Všetky práva vyhradené.
