Do košického jazera v pondelok aplikujú prípravok proti siniciam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 5. augusta (TASR) – Prípravok proti siniciam bude v pondelok (6.8.) aplikovať do vôd jazera v košickej mestskej časti Nad jazerom tím pod vedením vedca Blahoslava Maršálka. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, aplikácia sa začne v pondelok o 6.00 h a potrvá približne do 15.00 h.Magistrát pripomína, že prípadní návštevníci sa môžu zdržiavať v priestoroch pláže, ale aj na brehu jazera. Odborníci zároveň upozorňujú, aby rybári v čase aplikácie prípravku nenahadzovali rybárske udice na vodnej ploche jazera, na čo má dohliadnuť rybárska stráž. „V uvedenom čase bude na poriadok a rybárov dohliadať aj asistenčná hliadka príslušníkov košickej mestskej polície,“ informuje mesto Košice s tým, že prípravok je pre ľudí i životné prostredie neškodný, ale zato veľmi účinný proti siniciam.Mesto Košice pokračuje v spolupráci s Blahoslavom Maršálkom už v niekoľko rokov trvajúcej eliminácii nekvality vody v jazere a odstraňovaní siníc. Po prvý raz v tomto roku bola látka aplikovaná do jazera 22. júna.Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach urobili kontrolný odber vzoriek vody 31. júla. Ako magistrát informuje, výsledky merania kvality vody ukázali podlimitné hodnoty koncentrácie cyanobaktérií. „V jazere sa teda môžu Košičania bez obáv okúpať,“ uvádza.Ako mesto Košice ďalej pripomína, do roku 2014 bola situácia ohľadom vody v jazere veľmi zlá. Hygienici napokon kvôli premnoženým siniciam kúpanie v jazere zakázali. „V marci 2015 urobili odborníci analýzy, ktoré odhalili desiatky miliónov buniek cyanobaktérií. Unikátnu metódu eliminácie siníc, ktorej autorom je práve Blahoslav Maršálek, vyskúšali Košice ako vôbec prvé mesto na Slovensku,“ dodáva s tým, že neinvazívna a ekologická metóda priniesla už po prvej aplikácii v roku 2015 badateľné výsledky.Kontrolný monitoring vody v jazere sa uskutoční v utorok (7.8.) ráno.