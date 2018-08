Plaváreň v Košiciach plánuje menšiu obnovu, na rad prídu aj šatne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský

Košice 5. augusta (TASR) – Mestská krytá plaváreň (MKP) v Košiciach chce v tomto roku zrekonštruovať časť filtračného zariadenia a osvetlenia. V ďalších rokoch plánuje rozsiahlejšiu obnovu šatní. Pre TASR to povedal riaditeľ mestskej krytej plavárne Vladimír Hlivák.„Keďže máme štyri filtre, jeden vieme rekonštruovať aj za prevádzky a návštevníci to vôbec nespozorujú. Máme v pláne robiť nejaké investície aj do osvetlenia, trošku ho zmodernizovať a vymeniť za energeticky úspornejšie,“ uviedol Hlivák s tým, že aktuálne sa pracuje na tvorbe predpokladanej hodnoty zákazky pre verejné obstarávanie.Ako Hlivák povedal, v MKP by sa v nasledujúcich rokoch mohla zrealizovať aj rozsiahlejšia modernizácia. „Určite by sme sa chceli pustiť do prerábania šatní, urobiť ich moderne ako unisex šatne, aby sa nám kapacita nedelila na mužov a ženy, aby boli prezliekacie kabíny, tým pádom by sa skrinky dali monitorovať kamerami a zvýšili by sa bezpečnosť a komfort. Takisto by sa aj sprchy rozdelili a pribudli, čím by bola jednoduchšia údržba,“ spresnil.Podľa jeho slov si takáto rekonštrukcia vyžaduje dlhodobejšie zatvorenie plavárne. „Keďže sme minulý rok mali kvôli rekonštrukcii podlahy cez leto zatvorené, nechceli sme to opakovať aj v tejto sezóne,“ dodal Hlivák. Pripomenul, že rekonštrukcia MKP, ktorej prevádzkovateľom je mestská časť Košice-Staré mesto, bude závisieť aj od financií.MKP prešla v uplynulých rokoch viacerými úpravami. Počas dvoch etáp modernizácie bazénovej haly sa tu okrem iného vymenili okná a pribudla nová podlaha s podlahovým kúrením.