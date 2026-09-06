|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 6.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. septembra 2026
Do košického NOCKE pribudlo prepojenie s vodnopólovým bazénom, chystajú sa aj tobogány
Tagy: Primátor mesta Košice
NOCKE privítalo za rok viac ako 413-tisíc návštevníkov. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach ...
Zdieľať
6.9.2026 (SITA.sk) - NOCKE privítalo za rok viac ako 413-tisíc návštevníkov.
V Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach (NOCKE) pribudlo prepojenie s vodnopólovým bazénom, v pláne je vybudovanie parkoviska a tobogánov. Ako informovalo mesto Košice, počas roka od jeho otvorenia vlani v auguste komplex privítal viac ako 413-tisíc návštevníkov.
Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku vznikol po dvojročnej prestavbe pôvodnej Mestskej krytej plavárne a každý mesiac doň zavítalo priemerne viac než 34-tisíc návštevníkov, pričom vyše 40 percent z nich boli individuálni návštevníci bazénov, bezmála 39 percent tvorili vrcholoví a výkonnostní športovci z klubov plaveckých športov a 21 percent boli návštevníci, ktorí využili fitnes a wellness centrum v NOCKE.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu s námestníkom riaditeľa pre ekonomiku v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefanom Ferenczom informovali, že prebieha verejné obstarávanie na výstavbu parkoviska i tobogánovej veže s dvoma rúrami. Parkovisko pre návštevníkov NOCKE by malo mať kapacitu 103 miest. Celková predpokladaná hodnota týchto projektov je 2,35 milióna eur bez DPH.
„TEHO má financovanie tejto investície zabezpečené z bankového úveru. Zároveň koncom júna podalo v rámci tohto projektu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 500 000 eur z výzvy ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorá by už čoskoro mala byť vyhodnotená. Ak všetko dobre pôjde, nové parkovisko, na ktorom budú môcť návštevníci NOCKE a jeho prevádzok využiť bezplatné parkovanie, by mohlo začať slúžiť verejnosti už na prelome rokov,” uviedlo mesto dopĺňajúc, že tobogány by mohli verejnosti slúžiť počas budúcoročnej letnej sezóny.
Počas tohtoročného septembra je tiež v pláne opätovné sprevádzkovanie nafukovacej haly v 33-metrovom vodnopólovom bazéne na „čéhačku”, vďaka čomu sa rozšíria kapacitné možnosti pre verejnosť i športové kluby. Využiť pri tom budú môcť novovybudovaný prepojovací trakt, vďaka ktorému sa pohodlne „suchou nohou“ presunú medzi NOCKE a zastrešeným vodnopólovým bazénom.
Ferencz priblížil, že od stredy 26. augusta až do pondelka 31. augusta tiež návštevníci košických kúpalisk budú môcť využiť zvýhodnené vstupné. Na kúpalisku Rumanová si zaplávajú za päť eur namiesto pôvodných deviatich eur, na kúpalisku Červená hniezda zas zaplatia 5,50 eur namiesto 9,50 eur. „Tieto zľavy až do výšky 40 percent budú platí počas celého dňa a budú rovnaké pre všetkých návštevníkov. Ležadlá budú počas týchto dní zadarmo,” uvádza mesto.
NOCKE tiež svoje prvé narodeniny oslávi 24-hodinovým plaveckým maratónom s názvom Hviezdna noc 2. Plavci sa počas nej pokúsia o prekonanie vlastného slovenského rekordu z minulého roka, kedy počas slávnostného otvorenia NOCKE vytvorilo 1 978 plavcov dva oficiálne slovenské rekordy, a to ako v počte účastníkov, tak aj odplávanej dĺžky, ktorá bola bezmála 1 673 kilometrov.
„Aj tentoraz sa môže zapojiť široká športová verejnosť, rodiny s deťmi alebo športovci najrôznejších výkonnostných úrovní,” uviedlo mesto s tým, že záujemcovia si môžu konkrétny čas plávania vopred rezervovať na linku https://www.inviton.eu/e-22072/24-hodin-v-nocke. Program potrvá od nedeľňajšieho (30. augusta) do pondelkového (31. augusta) dopoludnia. Sprevádzať ho bude i kultúrny program či bezplatné meranie krvného tlaku, pulzu, okysličenia krvi aj hladiny cholesterolu.
„Záujemcovia sa takisto dočkajú vyhodnotenia základných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Dostupné bude aj odborné poradenstvo v oblasti prevencie ochorení srdca a ciev, zdravého životného štýlu či správnych pohybových návykov,” uviedlo mesto Košice. Na podujatie dohliadne 30 dobrovoľníkov z mestského magistrátu, na pokus o rekord zas komisár Knihy slovenských rekordov. Účastníci získajú pamätný diplom i prekvapenia a darčeky od mesta Košice a jeho partnerov.
„Verím, že sa nám v plaveckej štafete podarí prekonať métu 2000 ľudí a zvýšime aj počet odplávaných kilometrov, k čomu chcem prispieť aj ja so svojou rodinou a priateľmi. Plávanie počas celej Hviezdnej noci 2 aj vstup do fitnes centra budú bezplatné, za symbolické vstupné bude možné navštíviť aj wellness centrum. Verím, že na vyhodnotení v pondelok o desiatej hodine budeme môcť povedať, že sme boli úspešní a prepísali sme rekordy,“ dodal Polaček.
Zdroj: SITA.sk - Do košického NOCKE pribudlo prepojenie s vodnopólovým bazénom, chystajú sa aj tobogány © SITA Všetky práva vyhradené.
V Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach (NOCKE) pribudlo prepojenie s vodnopólovým bazénom, v pláne je vybudovanie parkoviska a tobogánov. Ako informovalo mesto Košice, počas roka od jeho otvorenia vlani v auguste komplex privítal viac ako 413-tisíc návštevníkov.
Najmodernejší plavecký komplex na Slovensku vznikol po dvojročnej prestavbe pôvodnej Mestskej krytej plavárne a každý mesiac doň zavítalo priemerne viac než 34-tisíc návštevníkov, pričom vyše 40 percent z nich boli individuálni návštevníci bazénov, bezmála 39 percent tvorili vrcholoví a výkonnostní športovci z klubov plaveckých športov a 21 percent boli návštevníci, ktorí využili fitnes a wellness centrum v NOCKE.
V Košiciach plánujú parkovisko aj tobogány
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu s námestníkom riaditeľa pre ekonomiku v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefanom Ferenczom informovali, že prebieha verejné obstarávanie na výstavbu parkoviska i tobogánovej veže s dvoma rúrami. Parkovisko pre návštevníkov NOCKE by malo mať kapacitu 103 miest. Celková predpokladaná hodnota týchto projektov je 2,35 milióna eur bez DPH.
„TEHO má financovanie tejto investície zabezpečené z bankového úveru. Zároveň koncom júna podalo v rámci tohto projektu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 500 000 eur z výzvy ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorá by už čoskoro mala byť vyhodnotená. Ak všetko dobre pôjde, nové parkovisko, na ktorom budú môcť návštevníci NOCKE a jeho prevádzok využiť bezplatné parkovanie, by mohlo začať slúžiť verejnosti už na prelome rokov,” uviedlo mesto dopĺňajúc, že tobogány by mohli verejnosti slúžiť počas budúcoročnej letnej sezóny.
Vodnopólový bazén opäť zastreší nafukovacia hala
Počas tohtoročného septembra je tiež v pláne opätovné sprevádzkovanie nafukovacej haly v 33-metrovom vodnopólovom bazéne na „čéhačku”, vďaka čomu sa rozšíria kapacitné možnosti pre verejnosť i športové kluby. Využiť pri tom budú môcť novovybudovaný prepojovací trakt, vďaka ktorému sa pohodlne „suchou nohou“ presunú medzi NOCKE a zastrešeným vodnopólovým bazénom.
Ferencz priblížil, že od stredy 26. augusta až do pondelka 31. augusta tiež návštevníci košických kúpalisk budú môcť využiť zvýhodnené vstupné. Na kúpalisku Rumanová si zaplávajú za päť eur namiesto pôvodných deviatich eur, na kúpalisku Červená hniezda zas zaplatia 5,50 eur namiesto 9,50 eur. „Tieto zľavy až do výšky 40 percent budú platí počas celého dňa a budú rovnaké pre všetkých návštevníkov. Ležadlá budú počas týchto dní zadarmo,” uvádza mesto.
Hviezdna noc 2 má prekonať slovenské rekordy
NOCKE tiež svoje prvé narodeniny oslávi 24-hodinovým plaveckým maratónom s názvom Hviezdna noc 2. Plavci sa počas nej pokúsia o prekonanie vlastného slovenského rekordu z minulého roka, kedy počas slávnostného otvorenia NOCKE vytvorilo 1 978 plavcov dva oficiálne slovenské rekordy, a to ako v počte účastníkov, tak aj odplávanej dĺžky, ktorá bola bezmála 1 673 kilometrov.
„Aj tentoraz sa môže zapojiť široká športová verejnosť, rodiny s deťmi alebo športovci najrôznejších výkonnostných úrovní,” uviedlo mesto s tým, že záujemcovia si môžu konkrétny čas plávania vopred rezervovať na linku https://www.inviton.eu/e-22072/24-hodin-v-nocke. Program potrvá od nedeľňajšieho (30. augusta) do pondelkového (31. augusta) dopoludnia. Sprevádzať ho bude i kultúrny program či bezplatné meranie krvného tlaku, pulzu, okysličenia krvi aj hladiny cholesterolu.
„Záujemcovia sa takisto dočkajú vyhodnotenia základných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Dostupné bude aj odborné poradenstvo v oblasti prevencie ochorení srdca a ciev, zdravého životného štýlu či správnych pohybových návykov,” uviedlo mesto Košice. Na podujatie dohliadne 30 dobrovoľníkov z mestského magistrátu, na pokus o rekord zas komisár Knihy slovenských rekordov. Účastníci získajú pamätný diplom i prekvapenia a darčeky od mesta Košice a jeho partnerov.
„Verím, že sa nám v plaveckej štafete podarí prekonať métu 2000 ľudí a zvýšime aj počet odplávaných kilometrov, k čomu chcem prispieť aj ja so svojou rodinou a priateľmi. Plávanie počas celej Hviezdnej noci 2 aj vstup do fitnes centra budú bezplatné, za symbolické vstupné bude možné navštíviť aj wellness centrum. Verím, že na vyhodnotení v pondelok o desiatej hodine budeme môcť povedať, že sme boli úspešní a prepísali sme rekordy,“ dodal Polaček.
Zdroj: SITA.sk - Do košického NOCKE pribudlo prepojenie s vodnopólovým bazénom, chystajú sa aj tobogány © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Primátor mesta Košice
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované klientske centrum, priestory sú modernejšie aj bezbariérové – FOTO
Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované klientske centrum, priestory sú modernejšie aj bezbariérové – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kuffa ako možný nástupca Tarabu? Pellegrini korigoval svoje slová, Danko na výmene trvá
Kuffa ako možný nástupca Tarabu? Pellegrini korigoval svoje slová, Danko na výmene trvá