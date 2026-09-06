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06. septembra 2026

Kuffa ako možný nástupca Tarabu? Pellegrini korigoval svoje slová, Danko na výmene trvá


Tagy: diskusná relácia V politike Minister životného prostredia SR Predseda Progresívneho Slovenska Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že Danko žiada odchod Tarabu už od mája. Prezident Peter Pellegrini na stretnutí s ...



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danko luc 6.9.2026 (SITA.sk) - Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že Danko žiada odchod Tarabu už od mája.


Prezident Peter Pellegrini na stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom korigoval slová o Filipovi Kuffovi ako možnom novom ministrovi životného prostredia. Danko to povedal v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Pellegrini sa pred týždňom totiž vyjadril, že si vie predstaviť lepšiu náhradu za ministra Tomáša Tarabu, ako je Filip Kuffa.

Zároveň podľa Danka premiér Robert Fico pripustil, že musí akceptovať návrh SNS na výmenu Tarabu. „Ak je niekto minister, musí mať podporu politického klubu,“ vyhlásil Danko. Zároveň pripustil možnosť blokovania otvorenia najbližšej parlamentnej schôdze, pokiaľ Taraba neskončí vo funkcii. „Politický nástroj je aj neotvoriť schôdzu,“ skonštatoval šéf SNS.

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že Danko žiada odchod Tarabu už od mája. „Musíte ukázať silu, nie servilnosť,“ povedal Dankovi. Zároveň dodal, že keby bol Danko silný koaličný partner, Taraba už nie je ministrom.


Zdroj: SITA.sk - Kuffa ako možný nástupca Tarabu? Pellegrini korigoval svoje slová, Danko na výmene trvá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Minister životného prostredia SR Predseda Progresívneho Slovenska Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
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