Do lesnej škôlky pri obci Mlynica nastúpilo prvých 20 detí

Na snímke netradičná budova novej materskej školy v lokalite Krásne sady v katastri obce Mlynica 2. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Na snímke netradičná budova novej materskej školy v lokalite Krásne sady v katastri obce Mlynica 2. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš

Na snímke rodičia s deťmi obdivujú miestnosť na oddych počas otvorenia novej materskej školy v lokalite Krásne sady v katastri obce Mlynica 2. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Na snímke rodičia s deťmi obdivujú miestnosť na oddych počas otvorenia novej materskej školy v lokalite Krásne sady v katastri obce Mlynica 2. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš

Mlynica 2. septembra – Pod Tatrami, v lokalite Krásne sady pri obci Mlynica otvorili v pondelok novú lesnú škôlku. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, od nového školského roka materskú školu navštevuje 20 detí zo širokého okolia, od Ždiaru až po Betlanovce. Zástupca zriaďovateľa Ondrej Zoričák pre TASR uviedol, že myšlienka založiť takúto škôlku vznikla pred niekoľkými rokmi.„Zapojili sme sa do výzvy a podarilo sa nám získať prostriedky aj z eurofondov. Najdlhšie trvala projektová príprava, samotné práce na stavbe budovy boli zrealizované za rok,“ ozrejmil Zoričák s tým, že náklady na výstavbu sa vyšplhali na 170.000 eur, pričom dotácia z fondov Európskej únie bola vo výške necelých 95.000 eur. Zároveň dodal, že budova škôlky rešpektuje ekologický prístup a je vybudovaná z prírodných a necyklovateľných materiálov, ako napríklad drevo a hlina, aby stavba zanechala čo najnižšiu stopu tzv. šedej energie.Riaditeľka škôlky Ľuboslava Harabinová objasnila, že najväčší rozdiel vo vzdelávaní v takejto škôlke oproti iným predškolským zariadeniam je v práci s deťmi. „My pristupujeme k deťom nie z pozície dospelého, ale z pozície toho dieťaťa, pozorujeme ich, ich prejav, senzitívne obdobia, záujem o rôzne aktivity. Okrem toho je toto materská škola, ktorá je v lese, a dôležitá je tu lesná pedagogika, pobyt detí priamo v prírode, veľa času stráveného v prírode v každom ročnom období a jej pozorovanie,“ zdôraznila Harabinová s tým, že dôležitá je aj adaptácia detí do tohto spôsobu vzdelávania.Škôlku navštevujú deti, ktoré už majú skúsenosti s lesnou pedagogikou, ale aj také, pre ktoré to bude niečo úplne nové. Harabinová zdôraznila, že dôležitý je v tomto projekte aj prístup rodičov, ktorí sa so spôsobom vzdelávania musia stotožniť. „Návrat k prírode je prirodzený a vznikajú nové typy predškolských zariadení. Táto naša škôlka je však ojedinelá, pretože je zaradená v sieti škôl so štátnym pedagogickým programom, ale aj prvkami lesnej pedagogiky,“ skonštatovala riaditeľka. Podľa nej je kontakt detí s prírodou veľmi dôležitý a pozitívne vplýva na ich vývoj a vzdelávanie.Ešte predtým než v Krásnych sadoch vznikla škôlka, dva roky tam fungovalo zariadenie lesnej pedagogiky. „Naše dve deti sú tu od začiatku tohto projektu, boli vedené k samostatnosti a zároveň aj k tomu, aby poznali prírodu okolo seba, aby ju vedeli využiť a tiež chrániť. Vedia byť vďaka tomu kdekoľvek v prírode,“ zdôvodnila výber zariadenia Zdenka Kohútová zo Svitu, ktorá plánuje do škôlky v budúcnosti prihlásiť aj svoju najmladšiu dcérku.Projekt veľmi pozitívne vníma aj starosta obce Mlynica Július Vachmanský, hoci spočiatku nápad brali v obci s rozpakmi. „Potom sme sa s tým stotožnili, schválili sme zmenu územného plánu, je to nadčasový projekt a bude mať svoj význam. V plnom rozsahu to zhodnotia až ďalšie generácie,“ skonštatoval na záver s tým, že počet detí vďaka zvýšenej výstavbe v katastri obce stále rastie.