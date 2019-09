Majself predstavil titulnú skladbu k filmu Casino.$k s názvom Posledný hráč

Videoklip plný filmových scén

2.9.2019 (Webnoviny.sk) - Celovečerná snímka Casino.$k s hviezdnym hereckým obsadením zaháji svoju cestu do slovenských kín už 26. septembra 2019.Okrem napínavých dejových liniek, ktoré odhaľujú svet hráčov pokru či pozadie a „hry“ politiky, sa diváci môžu tešiť aj na niekoľko hudobných noviniek. Tvorcovia vsadili vysokú stávku na hudobný doprovod. Prvým esom v rukáve je raper Majself, ktorý k filmu na mieru zložil skladbu Posledný hráč a počas prvého septembrového dňa k nej predstavil aj videoklip Iba pred pár dňami zverejnený trailer napovedal, že film Casino.$k z dielne režiséra Jána Sabola bude plný napätia, komplikovaných medziľudských vzťahov a vášne pre hazard. Hlavou témou snímky nie je iba svet v štýle Las Vegas, ako by sa mohlo zo samotného názvu zdať.Práve naopak. Film zachytáva aj témy, ktoré Slovákom taktiež v reálnom živote dlhodobo dvíhajú tlak. Casino.$k poukazuje na špinavé ťahy vo vysokej politike, mocenské boje, ovplyvňovanie životov ľudí, ale i zákulisie chodu kasína. Zahrajú si v ňom hviezdy ako Marek Majeský, Zuzana Kanócz, Vica Kerekes, Roman Luknár, Pavel Kříž, Tereza Brodská, Richard Stanke a mnohí ďalší.Dalo sa preto predpokladať, že v rovnakom duchu sa ponesie aj soundtrack k filmu. Ústrednou piesňou sa stala novinka Posledný hráč z pera rapera Majselfa.Videoklip k tejto pesničke je dômyselným zostrihom množstva zaujímavých scén z filmu, popretkávaný zábermi rapera v pokrovej akcii a je zakončený znázornením biblického obrazu Posledná večera. Slovenský hudobník pritom netají, že hoci nepatrí k špičkovým hráčom pokru, film ako taký v ňom zanechal hlbokú stopu.

https://www.youtube.com/watch?v=hzZggi_bkiw

„Tento film ma veľmi pozitívne prekvapil. Dokonca až nad očakávania. Pre mňa ako človeka, ktorý sa v politike nepohybuje, bolo zaujímavé sledovať priebeh mocenských hier, ako aj spôsob fungovania v kasíne. Momentálne sa, žiaľ, aj Slovensko nachádza vo fáze, kde moc a politika je braná u nás, obyčajných ľudí, oveľa intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Casino.$k otvára doslova ďalšie zákulisné otázky, ktoré by mnohým ľuďom ani nenapadli,“ zhodnotil Majself film, ktorý budú môcť návštevníci kín možnosť vidieť až koncom septembra.„Pamätám si na deň, keď ma oslovili zo spoločnosti Continental film a dohodli sme si stretnutie. Nemal som kompletné informácie, ale povedal som si, že za stretnutie nič nedám. Keď mi pustili film, už po prvých pätnástich minútach som vedel, že skladbu chcem nahrať,“ spomína na prvotné dojmy a začiatky spolupráce Majself. „Okrem toho, že ma snímka okamžite upútala, splnil sa mi dávny sen. Vždy som chcel naspievať skladbu k filmu,“ tvrdí. To sa mu vďaka Casino.$k aj podarilo.Ak umelcovi sadne téma, text ku nej sa píše takmer sám. Už pri sledovaní filmu spísal Majself polovicu, druhú potom počas cesty do štúdia. S dvorným producentom Filipom Kazimírom začali okamžite skladať melodickú linku.Ako tvrdí, prvý nástrel skladby vznikol zhruba osem hodín po tom, ako si film pozrel. Smerodajné bolo pre neho zhmotniť vlastný, úplne prvý „feeling“. To, že s kartovými hrami a kasínom ako takým nemá príliš skúseností, považuje skôr za výhodu.Text i hudba k piesni sú tak vyjadrením jeho najvernejších pocitov a posolstva, ktoré chce divákom odovzdať. „Posledný hráč by mal symbolizovať človeka, ktorému sa podarí v mocenských súbojoch dostať priestor, šancu. Každý predsa bojuje o tú svoju. Aby bol šťastný, žil (s)pokojne, zarobil peniaze a podobne. O to náročnejšie je nestratiť pravú tvár, ako v živote osobnom, tak aj v biznisovom,“ dodal Majself.Videoklip sa natáčal v košickej prevádzke Rebuy Stars, v ktorej sa odohrávali i kasínove scény z filmu. Réžie sa zhostil Lukáš Gira zo spoločnosti Continental Film, kamery Ondrej Synak, produkciu a posprodukciu má na svedomí Mayo Hurajt. V klipe účinkuje aj jedna z postáv filmu Ondrej Habiňák, ďalšie postavy sú profesionálni hráči pokru a crew z Rebuy Stars.