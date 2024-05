Do logistického centra v Podunajských Biskupiciach smeruje ďalšia investícia, vzniknúť by mohli stovky pracovných miest

Viacúčelové haly

Začlenenie lokality

31.5.2024 (SITA.sk) - Takmer 600 nových pracovných miest by už čoskoro mohlo vzniknúť na okraji Bratislavy v Podunajských Biskupiciach. Do areálu miestneho logistického centra smeruje ďalšia investícia.Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie by vybudovanie dvoch nových viacúčelových hál malo stáť približne 50 mil. eur. S výstavbou by sa mohlo začať v druhej polovici budúceho roka.„V logistickom centre sa budú nachádzať viacúčelové haly určené na prenájom a na skladovanie, napríklad elektrospotrebičov, audio-video techniky, domácich spotrebičov, kancelárskych potrieb, počítačov a ich komponentov, spotrebného tovaru, stavebného materiálu, potravín," uvádza sa ďalej v zámere.Haly by mali byť využívané aj na distribúciu, ľahkú výrobu, montáž, obchodné aktivity a služby. Územie je situované na pravej strane diaľnice D4 v smere do Rakúska, neďaleko jestvujúcej križovatky Bratislava-Podunajské Biskupice – Exit 13.Hlavný dôvod situovania navrhovanej činnosti je začlenenie lokality do štruktúry mesta. S rozvojom a rastom miest v okolí Bratislavy je totiž spojený i nárast požiadaviek na zabezpečenie služieb, logistiky, ľahkej výroby a občianskej vybavenosti. Celková zastavaná plocha by mala byť takmer 47-tisíc metrov štvorcových.