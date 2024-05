Kiča: Kauza Dobytkár nás bude stáť 25 miliónov eur, Pôdohospodárska platobná agentúra sa rozpadá (video)

Jedna z najvyšších súm v rámci Únie

Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V prvej bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných 2 760 000 eur a v druhej vetve viac ako milión eur.



31.5.2024 (SITA.sk) - V súvislosti s kauzou Dobytkár týkajúcou sa korupcie pri poskytovaní agrodotácii Slovensko bude musieť Európskej únii na takzvaných korekciách zaplatiť minimálne 25 miliónov eur.Uviedol to na piatkovej tlačovej besede odborník opozičnej strany Demokrati pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Michal Kiča . Doplnil, že predmetná suma môže ešte narásť.„Toto je cenovka, ktorú budeme musieť zaplatiť ako občania Slovenskej republiky," povedal Kiča. Zároveň zdôraznil, že 25 miliónov eur je vysoká suma aj na pomery bohatších štátov.„Je to jedna z najvyšších súm, ktoré sa platia v rámci korekcií za porušovanie finančných záujmov Európskej únie," skonštatoval Kiča.Bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia tiež poukázal na problém stále nevyplatených poľnohospodárskych dotácií. Do konca júna mali byť totiž podľa neho všetky dotácie pre poľnohospodárov vyplatené.„A máme nevyplatených stále 185 miliónov eur," vyhlásil Kiča. V tejto súvislosti obvinil vedenie rezortu pôdohospodárstva Pôdohospodárskej platobnej agentúry z neschopnosti.„PPA sa prakticky rozsýpa," uviedol Kiča s tým, že v agentúre navyše opätovne pôsobia ľudia zodpovední za kauzu Dobytkár. „Toto všetko je veľmi zlá správa pre slovenských poľnohospodárov," dodal Kiča.