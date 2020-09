Do Maďarska sa dá vstúpiť cez sedem hraničných priechodov, pre nákladnú dopravu slúžia tri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Na vstup do Maďarska je momentálne možné využiť sedem hraničných priechodov. Ako ďalej informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, ide konkrétne o priechody Rajka - Čunovo, Komárno – Komárom, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely.Pre tranzit nákladnej dopravy nad 7,5 tony je podľa rezortu vnútra možné použiť len tri hraničné priechody a to Rajka - Čunovo (diaľničný priechod), Parassapuszta - Šahy a Tornyosnémeti – Milhosť.Ministerstvo pripomína, že od 1.septembra pristúpila maďarská vláda k úprave hraničných kontrol s tým, že si určila, cez ktoré hraničné priechody a miesta je možné vstúpiť na územie Maďarska.„Zároveň si vymedzila okruh osôb, ktorým bude vstup do ich krajiny umožnený. Urobila tak vlastným nariadením vlády z nedele 30.augusta 2020 s platnosťou a účinnosťou od utorka 1. septembra 2020. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom okrem tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarsku alebo výnimku uvedenú v nariadení. Toto nariadenie platí do 1. októbra,” dodal rezort vnútra.