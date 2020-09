Otrava môže na Alexejovi Navaľnom zanechať dlhotrvajúce následky, obávajú sa lekári

Nemecká vláda útok odsúdila

Pokus o vraždu otravou

Lietadlo muselo núdzovo pristáť

Novičokom chceli otráviť aj Skripaľa

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Lekári berlínskej nemocnice Charité, kde liečia ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , očakávajú, že bude po otrave dlho chorý a nemožno vylúčiť ani jej dlhotrvajúce následky. Uvádza sa to v novom vyhlásení nemocnice.Štyridsaťštyriročný kritik Kremľa, ktorý je hospitalizovaný v nemeckej metropole od 22. augusta, je stále vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.Dýcha s pomocou dýchacieho prístroja a príznaky otravy mu podľa lekárov ustupujú.Vyhlásenie nemocnice Charité prišlo krátko po tom, čo nemecká vláda oznámila, že testy vykonané na vzorkách od Navaľného odhalili, že ho otrávili nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok."Nemecká vláda najráznejšie odsudzuje tento útok," vyjadril sa hovorca kancelárky Angely Merkelovej Zároveň tiež povedal, že vláda informuje o výsledkoch testov, ktoré vykonalo vojenské laboratórium, partnerov v Európskej únii a NATO.Na základe ruskej reakcie bude následne s nimi rokovať o "vhodnej spoločnej reakcii". Nemecko bude v tejto súvislosti tiež kontaktovať Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW).Merkelová sama na informácie o novičoku reagovala vyjadrením, že sa Navaľnyj stal obeťou "pokusu o vraždu otravou" s cieľom umlčať ho. Podľa nej vyvstali "veľmi vážne otázky, ktoré môže a musí zodpovedať len ruská vláda".Nemecký minister zahraničia Heiko Maas oznámil, že v súvislosti s Navaľného prípadom si predvolal ruského veľvyslanca a predostrel mu výzvu na "úplné a plne transparentné" vyšetrovanie."Vieme, že to bol útok chemickou nervovoparalytickou látkou. Preto je určenie, kto je v Rusku zodpovedný, a jeho potrestanie ešte viac urgentné," vyjadril sa šéf nemeckej diplomacie.Kremeľ situáciu veľmi nekomentoval a uviedol, že ho o tom neinformovali, aj napriek predvolaniu veľvyslanca v Berlíne, píše agentúra AP.Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle.Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.V sobotu ráno 22. augusta ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v nemeckom Berlíne, kde tamojší lekári uviedli, že javí známky otravy a v jeho tele našli "inhibítory cholínesterázy".Tie sa nachádzajú v liekoch, ale aj pesticídoch a nervovoparalytických látkach.Navaľného spojenci v Rusku trvajú na tom, že ho úmyselne otrávili. Kremeľ tieto tvrdenia odmietol s tým, že je to len prázdny šum.Ruskí lekári zase tvrdenia nemeckých kolegov zamietli s tým, že pri diagnostike a testoch otravu nezistili.Novičok je nervovoparalytická látka vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze. Rovnakou látkou sa predvlani pokúsili vo Veľkej Británii otráviť bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Novičok je inhibítor cholínesterázy.