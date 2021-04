Do marca 2021 využilo dočasnú ochranu päť podnikateľských subjektov na Slovensku

CRIF – Slovak Credit Bureau

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti, overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky.



Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Firma bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Do 31. marca 2021 dočasnú ochranu zo strany súdov využívalo celkovo päť podnikateľských subjektov na Slovensku. Počas marca súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba dvom podnikateľským subjektom.Zároveň ani jednej spoločnosti dočasnú ochranu nezrušili pre neplnenie podmienok na jej udelenie. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnost i CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK) , podobne ani jednej spoločnosti súdy po podaní žiadosti dočasnú ochranu nezamietli.„K najväčším záväzkom nových spoločností pod dočasnou ochranou patria dlhy voči Sociálnej poisťovni. Kým u jednej je to necelých 2-tisíc eur, u druhej dosahujú výšku viac ako pol milióna eur. Nedisponujeme ale informáciami, koľko tieto subjekty dlžia svojim obchodným partnerom,” dodala hlavná analytička CRIF SK Jana Marková s tým, že z piatich spoločností, ktoré k 31. marcu využívali dočasnú ochranu, tri podnikajú v priemysle, jedna v stavebníctve a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie. Najväčšou spoločnosťou „pod dočasnou ochranou“ je Fortischem so sídlom v Novákoch.