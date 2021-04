Kremeľ sa obáva občianskej vojny, ktorá by mohla na východe Ukrajiny opäť prepuknúť

Obavy z občianskej vojny

Ako dodal, pokračujúcu eskaláciu napätia považuje za

.

Znepokojená Ukrajina i Západ

Varovanie pre Ukrajinu

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Kremeľ sa obáva, že na východe Ukrajiny opäť prepuknú rozsiahle boje. Rusko by v takomto prípade mohlo podniknúť kroky na ochranu tamojších civilistov. Vyhlásil to v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov Vyjadrenie odráža postoj Kremľa, ktorý je odhodlaný zabrániť Ukrajine obnoviť s použitím sily kontrolu nad separatistickými regiónmi.Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a Moskvou podporovanými separatistami prepukli krátko po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Konflikt si doteraz vyžiadal viac ako 14-tisíc ľudských životov. Rokovania o jeho politickom vyriešení viaznu.„Kremeľ má obavy, že na Ukrajine by sa mohla obnoviť občianska vojna. Ak bude občianska vojna, v blízkosti našich hraníc sa obnovia rozsiahle vojenské aktivity, ktoré by ohrozili bezpečnosť Ruskej federácie,“ povedal Peskov.„bezprecedentnú“Kyjev i Západ vyjadrujú znepokojenie nad správami o rozmiestňovaní ruských vojsk v blízkosti ukrajinského územia v čase stále častejšieho porušovania prímeria na Donbase.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v rámci návštevy regiónu obvinil Rusko z demonštrácie vojenskej sily. Rusko toto tvrdenie popiera a argumentuje, že môže na svojom území rozmiestniť armádu, kdekoľvek to považuje za nutné. Moskva pritom zdôraznila, že nikoho neohrozuje. Putinov poradca Dmitrij Kozak, ktorý je hlavným ruským vyjednávačom s Kyjevom, počas panelovej diskusie s politickými expertmi v Moskve varoval Ukrajinu, aby nepoužila vojenskú silu na opätovné získanie kontroly nad regiónmi na východe krajiny.Na otázku, či by Rusko mohlo vojensky zasiahnuť, Kozak odpovedal, že „to bude závisieť od rozsahu streľby".