Do Michaloviec prichádza kapitán lotyšskej reprezentácie a bronzový medailista z MS 2023 (video)

Hráč najvyššieho kalibru

Daugavinš má bohaté skúsenosti

14.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový klub HK Dukla Ingema Michalovce priviedol do svojho extraligového A-mužstva známeho lotyšského útočníka Kasparsa Daugavinša , ktorý doviedol národný tím ako kapitán k zisku bronzových medailí na tohtoročných majstrovstvách sveta. Ako Zemplínčania uviedli na svojom webe, o príchode 35-ročného centra rokovali niekoľko mesiacov a dúfajú, že nastúpi za "líšky" hneď v prvom zápase novej sezóny."Ako sme spomínali pred podpisom Chasea Pearsona, posledné importské miesto sme chceli obsadiť rozdielovým hráčom. Aj napriek tomu, že limit zahraničných hráčov máme naplnený, s Kasparsom Daugavinšom sme boli v kontakte posledné mesiace a šanca na uzavretie takéhoto obchodu sa neodmieta. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo dohodnúť na podpise zmluvy na dve sezóny. Získali sme hráča najvyššieho kalibru a lídra mužstva, ktorý by nás mal vedieť potiahnuť v kritických momentoch sezóny," povedal o novom hráčovi skaut Dukly Július Koval , citoval ho klubový web.Daugavinš prispel k historickému bronzu pre Lotyšov na svetovom šampionáte troma gólmi a štyrmi asistenciami v desiatich dueloch. Bola to jeho jedenásta účasť na MS , zúčastnil sa aj na troch olympijských turnajoch. V reprezentačnom drese odohral už viac ako 200 stretnutí. Rodák z Rigy bude pôsobiť na Slovensku premiérovo.Kaspars Daugavinš má na konte 98 zápasov so ziskom 15 bodov v zámorskej NHL za kluby Boston Bruins a Ottawa Senators, ktorá ho draftovala v roku 2006 z 91. miesta. So záložným tímom Binghamton Senators sa stal v roku 2011 víťazom AHL. V Európe absolvoval viac než 400 duelov v ruskej KHL, no zahral si aj vo Švajčiarsku a Nemecku. S tímom HC Servette Ženeva triumfoval v Spenglerovom pohári v roku 2014.