Úvodnú etapu Okolo Slovenska 2023 vyhral po dlhom úniku Cavagna

Francúzsky cyklista Remi Cavagna triumfoval v úvodnej etape 67. ročníka Okolo Slovenska a získal žltý dres pre lídra pretekov. Jazdcovi stajne Soudal-QuickStep vyšiel dlhý únik na 172,7 km dlhej etapu so štartom a cieľom v Košiciach. Na druhom mieste prišiel do cieľa s veľkou stratou Etiópčan Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural-Seguros RGA) a tretí skončil Dán Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep).



Cavagna sa dostal na čelo v bodovacej súťaži a získal aj červené číslo pre najbojovnejšieho pretekára, ktoré dostal za svoje takmer 50 km sólo. Najlepším Slovákom v etape bol Matúš Štoček.



Stredajšia etapa mala zvlnený charakter so štyrmi vrchárskymi prémiami. Prvé tri boli na úvodných 30 km a viacero cyklistov sa na nich snažilo odpútať. Aktívni ale boli hlavne jazdci world tímov. Na prvých dvoch kopcoch sa to nikomu nepodarilo, no na Slanskom sedle (2. kat., 5,3 km, 4,7%) sa dostala do úniku veľmi silná skupina. Boli v nej Asgreen a Cavagna, Koen Bouwman a Milan Vader (Jumbo-Visma), Bruno Armirail a Stefan Küng (Groupama-FDJ), Davide Bais (EOLO-Kometa), Hailemichael, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF), Bart Lemmen (Human Powered Health), Antoine Debons (Corratec), Jakub Otruba (ATT Investments), Urko Berrade Fernandez (Equipo Kern Pharma) a Davide de Cassan (Friuli ASD).

Na úvodných troch horských prémiách získal Vader 11 bodov a bol istý líder horskej súťaže po prvom dni. Pelotón sa snažil udržať vedúcu skupinu na dostrel, no tá mala po 40 km k dobru minútu a o ďalších 20 km sa jej náskok zdvojnásobil. Po druhom výstupe na Slanské sedlo mala Asgreenova skupina náskok 20 s pred prenasledovateľmi, pričom pelotón strácal už priepastných 3:40 minúty a tak bolo jasné, že prišiel o šancu na etapový triumf.



Zaujímavú situáciu využil asi 51 km prd cieľom Cavagna, ktorý nepotreboval na útok ani kopec, ale využil taktizovanie vo vedúcej skupine. Prišiel si sám až na rýchlostnú prémiu v Herľanoch a onedlho si vypracoval slušný náskok, 40 km pred páskou mal k dobru minútu a 15 sekúnd. V druhej skupine nechcel spolupracovať jeho tímový kolega Asgren, takže stíhanie manka viazlo. Cavagna je navyše skvelý časovkár a na nie príliš náročnom profile nemal problém udržať sa na čele. Okrem toho pozbieral body do zelenej súťaže na rýchlostných prémiách a v cieli. Druhý finišoval Hailemichael a tretí skončil Asgren. Zo Slovákov bol najvyššie 15. Matúš Štoček (ATT Investments) na 15. mieste so stratou 5:13 min, Lukáš Kubič (Dukla Banská Bystrica) skončil šesť priečok z ním.



Cavagna si tak už po prvom dni vytvoril obrovský náskok v celkovom poradí pretekov. Druhý Hailemichael na neho stráca až 1:55 minúty, jeho tímový kolega Asgreen má manko 2:16 min. Soudal-QuickStep tak môže v nasledujúcich dňoch kontrolovať ďalší priebeh pretekov. Tie pokračujú vo štvrtok 143,9 km dlhou kopcovitou etapou z Prešova do Popradu.

predbežní lídri súťaží:



celkové poradie: Remi Cavagna (Fr./Soudal-QuickStep)



bodovacia súťaž: Cavagna



vrchárska súťaž: Milan Vader (Hol./Jumbo-Visma)



súťaž do 23 rokov: Roman Jermakov (Rus./Friuli ASD)



najlepší Slovák: Matúš Štoček (ATT Investments)





výsledky 1. etapy (Košice - Košice, 172,7 km):



1. Remi Cavagna (Fr./Soudal-QuickStep) 3:43:27 h

2. Mulu Kinfe Hailemichael (Eti./Caja Rural-Seguros RGA) +1:45 min

3. Kasper Asgreen (Dán./Soudal-QuickStep) +2:09

4. Milan Vader (Hol./Jumbo-Visma)

5. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) obaja rovnaký čas

6. Bart Lemmen (Hol./Human Powered Health) +2:11

7. Bruno Armirail (Fr./Groupama-FDJ) +2:45

8. Urko Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) +2:55

9. Antoine Debons (Švaj./Corratec - Selle Italia) +3:01

10. Davide Bais (Tal./EOLO-Kometa) rovnaký čas

... 15. Matúš ŠTOČEK (SR/ATT Investments) +5:13

21. Lukáš KUBIŠ (SR/Dukla Banská Bystrica) +5:15



celkové poradie:



1. Cavagna 3:43:11 h

2. Hailemichael +1:55 min

3. Asgreen +2:16

4. Vader +2:22

5. Küng +2:23

6. Lemmen +2:25

7. Armirail +3:01

8. Berrade +3:11

9. Debons +3:17

10. Bais rovnaký čas

... 15. ŠTOČEK +5:29

21. KUBIŠ +5:31