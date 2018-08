Do Moldavska nevpustili Rumunov vyzývajúcich na zjednotenie krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 27. augusta (TASR) - Moldavská pohraničná polícia zamietla vstup skupine Rumunov, ktorí pochodovali do Kišiňova na demonštráciu za opätovné zjednotenie krajiny s Rumunskom.Organizátor akcie George Simion povedal v pondelok moldavskému Rádiu Kišiňov, že hranica medzi oboma štátmi by nemala existovať. Kritizoval tiež snahy "oddeliť Moldavcov od Rumunov, ako keby sme neboli jedna krajina, rovnaký národ".Agentúra AP pripomína, že Moldavsko sa zjednotilo s Rumunskom v roku 1918 a bolo anektované Sovietskym zväzom v roku 1940. Nezávislosť získalo v roku 1991.Hovorkyňa pohraničnej polície uviedla, že úrady nevpustili pochodujúcich do krajiny, lebo "by narušovali verejný poriadok".Rumuni začali svoj pochod k 100. výročiu zjednotenia 1. júla v Rumunsku. Podľa Simiona je skupina odhodlaná dostať sa do moldavskej metropoly Kišiňov včas na sobotňajšiu demonštráciu.