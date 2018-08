Grécka polícia zadržala pri Solúne 59 migrantov s prevádzačmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 27. augusta (TASR) - Dovedna 59 migrantov a dvoch prevádzačov zadržala grécka polícia pri Solúne na severe krajiny. S odvolaním sa na jej vyhlásenie o tom v pondelok informovala agentúra DPA.Migranti podľa polície prišli do Grécka zo susedného Turecka cez pohraničnú rieku Evros a viezli sa v dvoch kamiónoch smerom na západ. Väčšina z nich pochádzala z Pakistanu, Afganistanu a Sýrie.Prevádzači pýtajú od migrantov za tranzit do EÚ zvyčajne tisíce eur. Za tie im sľubujú neobmedzený pobyt v Nemecku, v prípade, že sa im podarí vyhnúť sa registrácii v Grécku, priblížila DPA.V súlade s nedávnou dohodou medzi Berlínom a Aténami totiž môže byť z nemecko-rakúskych hraníc do 48 hodín vrátený nazad do Grécka každý migrant, ktorý sa tam zaregistroval kedykoľvek po 1. júli 2017.Odvtedy ako krajiny ležiace na tzv. balkánskej trase uzavreli pre migrantov a utečencov svoje hranice, snažia sa prevádzači dostať ich do západnej Európy inými cestami.Namiesto toho, aby migrantov prevádzali zo Srbska cez Maďarsko či Chorvátsko, volia teraz trasu cez Albánsko a Čiernu Horu, skadiaľ sa cez Jadranské more pokúšajú dostať do Talianska.Inou z nových trás je prechod cez Bosnu a Hercegovinu. Tam sa migranti zhromažďujú v pohraničnom meste Velika Kladuša čakajúc na možnosť prechodu cez územie susedného Chorvátska.