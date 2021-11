Do múzeí a galérií sa dostanú len očkovaní alebo po prekonaní COVID-19

Múzeá a galérie budú môcť byť od pondelka 22. novembra otvorené len v režime OP (očkovaní alebo po prekonaní ochorenia). Vyplýva to z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá pre červené, bordové a čierne okresy (prvý až tretí stupeň ohrozenia) umožňuje prevádzku len v režime OP. V súčasnosti sú v stupni ohrozenia všetky okresy na Slovensku.Nariadenie hygienikov ďalej predpisuje, že v čiernych okresoch (najvyšší stupeň ohrozenia) možno organizovať len individuálne prehliadky s limitom jeden návštevník na 15 štvorcových metrov (m2). V bordových a červených okresoch možno organizovať, pri garantovaní režimu OP, aj hromadné prehliadky.Ak sa epidemiologická situácia zlepší a okres prejde do stupňa ostražitosti (oranžová farba), vyhláška určuje, že múzeá a galérie v takomto okrese môžu organizovať individuálne i hromadné prehliadky bez obmedzení, ak je zabezpečený vstup v režime OP alebo OTP (očkovaní/po prekonaní ochorenia/testovaní). V prípade povolenia vstupu všetkým osobám v režime základ je možné v múzeách a galériách v oranžových okresoch umožniť iba individuálne prehliadky s limitom 15 m2 na jedného návštevníka.Ak sa okresy dostanú do stupňa monitorig (zelená farba), prehliadky sa môžu v múzeách a galériách organizovať bez obmedzení.Nové vyhlášky ÚVZ reflektujú na štvrtkové (18. 11.) rozhodnutia vlády o sprísnení protipandemických opatrení. Obmedzenia, ktoré majú znížiť mobilitu a zastaviť nárast chorých na COVID-19 a stabilizovať situáciu v nemocniciach, sa týkajú najmä nezaočkovaných, v prípade hromadných podujatí sa však dotknú aj zaočkovaných osôb.