Tatranský ľadový dóm sa otvára verejnosti, jeho tvorcovia našli inšpiráciu v Španielsku (foto)

18.11.2021 - Podobu Katedrály sv. Jakuba zo španielskeho pútnického miesta Santiago de Compostela má v tomto roku Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Rezbári ho budovali viac ako mesiac, desať hodín denne z 225 ton ľadu.Historická katedrála, ku ktorej vedie Svätojakubská púť, má byť prostredníctvom ľadového diela symbolom konca doby poznačenej pandémiou a nového začiatku. Pre verejnosť bude ľadový dóm otvorený od piatka 19. novembra.Románska stavba katedrály, ktorá je významným pútnickým miestom a miestom posledného odpočinku sv. Jakuba, patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jej telo však zdobia aj gotické a barokové doplnky.Ako uviedla projektová manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Viktória Kubalová, výnimočné miesto sa spolu s myšlienkou púte a putovania stalo hlavnou témou staviteľov práve v roku, ktorý má v Santiagu de Compostela prívlastok jubilejný.Aj tento rok bol hlavným staviteľom dómu Adam Bakoš. Celkovo pracovalo na stavbe pod špeciálnou kupolou dvadsať rezbárov a pätnásť pomocníkov zo Slovenska, Česka a USA.Na ľadovej katedrále sa nachádzajú aj ikonické detaily, na ktoré upozornil Lukáš Brodanský z horkého strediska Vysoké Tatry.Ide o nenápadný kruh na fasáde chrámu s vyobrazením gréckych symbolov v netradične opačnom poradí - omegy a alfy. Symbolizovať majú miesto, v ktorom sa niečo staré končí a nové začína.Nechýbajú ani ľadové mušle, teda znak sprevádzajúci pútnikov na ceste pri púti do Santiaga de Compostela. Súčasťou stavby je tiež socha sv. Jakuba, tá je však vyrobená z dreva.Ľadový dóm je aj v tomto roku umiestnený v kupole s priemerom 25 metrov. Technický manažér stavby Rastislav Kromka poukázal na novinku, ktorou je termoizolačná vložka na kupole.„Udrží dóm v mínusových teplotách aj vtedy, keď sú teploty vonku vyššie a znižuje nároky na chladenie,“ vysvetlil.Ľadová galéria na Hrebienku vo Vysokých Tatrách bude počas zimy otvorená pri dodržiavaní aktuálneho režimu platných opatrení, v súčasnosti pre zaočkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19.Verejnosť sa do nej dostane denne až do veľkonočných sviatkov, teda 19. apríla. Vstup do ľadového dómu je pre návštevníkov opäť bezplatný.

Tatranský ľadový dóm vznikol aj v tomto roku s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

