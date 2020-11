Do mužstva sa vrátil duch súdržnosti, hodnotí tréner Tarkovič zápas Slovensko – Severné Írsko

Zrýchlená misia

Do mužstva sa vrátil duch súdržnosti

Emóciám nechal voľný prechod

13.11.2020 - Ešte pred mesiacom bol Štefan Tarkovič technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu a zdiaľky analyzoval nepresvedčivé výkony reprezentácie v boji o majstrovstvá Európy.Potom však prišlo jeho vymenovanie za dočasného trénera A-tímu SR a pred ním zrýchlená misia s pracovným názvom "Posledný boj u Euro 2020". Vydarila sa.Dvadsaťtri dní ubehlo od chvíle, keď Tarkovič prevzal žezlo po Pavlovi Hapalovi, kým nezažil postupové oslavy so svojimi zverencami po barážovom zápase v Severnom Írsku."Táto partia ľudí na ihrisku si zaslúži veľký obdiv. Som rád, že všetko, čo sme si predsavzali, podarilo sa nám do bodky splniť. Boli sme zomknutí, tímoví, ukázali sme kvalitu vo fázach zápasu, keď sme ju mali ukázať. A najpodstatnejšie je to, že sme vyslali signál fanúšikom, ktorí nám držal palce, že vieme priniesť Európu na Slovensko," uviedol Tarkovič v prvej reakcii pre RTVS.Niekdajší asistent trénera Jána Kozáka st. si pri návrate do reprezentácie vzal so sebou viacerých členov úspešného realizačného tímu z minulosti. Oslovil aj štyroch hráčov, ktorí už fakticky ukončili reprezentačnú kariéru, ale pod dojmom nového impulzu sa do nej rozhodli vrátiť.Napokon sa z rôznych dôvodov na trávniku vo Windsor Parku objavil iba Tomáš Hubočan, ale duch súdržnosti sa vrátil do mužstva. Niekdajší kapitán Martin Škrtel, útočník Adam Nemec aj krídelník Vladimír Weiss ml. aspoň na diaľku podporovali spoluhráčov."Potrebovali sme sa najmä zomknúť. Chceli sme byť súdržní a ísť za svojím cieľom. Boli v zápase aj fázy, keď nás Severné Írsko zatlačilo. Zo štandardných situácií nás dostali pod tlak, ale nakoniec sme ho ustáli. Nie je príjemné byť päť minút od majstrovstiev Európy a inkasovať gól, ale chcem vyzdvihnúť mentálnu silu mužstva. Koho by nemrzel taký gól? Ale hráči ukázali vysokú mieru zodpovednosti a mentálnej pripravenosti, najmä ukázali charakter," zdôraznil Tarkovič.Po víťaznom góle Michala Ďuriša v 110. min aj navonok pokojný tréner predviedol, že má v sebe veľa emócií. A nechal im voľný priechod."Postup na ME bol veľký sen hráčov, ale aj môj. Na štadióne v Belfaste nebol jediný človek, ktorý by nechcel postúpiť. Emócie patria k futbalu a prejavil som ich. Nehanbím sa za to. Veril som, že ten gól bude víťazný a aj bol," podotkol.Na otázku, ako vníma tento úspech z osobného pohľadu nového reprezentačného trénera, 47-ročný Tarkovič odpovedal:"Som tímový hráč! Toto je úspech celého realizačného tímu, hráčov a celej reprezentácie Slovenska. Keby tam nebola určená deľba práce, úspech by sme nedosiahli. Samozrejme, najviac chcem vyzdvihnúť hráčov. Ich radosť je podobná tej, ktorú som zažil už v roku 2016, keď sa postúpilo na ME do Francúzska. Tá radosť je úprimná."