Útočník Salah z FC Liverpool má COVID-19, reprezentácia Egypta sa musí zaobísť bez svojej hviezdy

Salah zatiaľ nemá žiadne príznaky

Klubové úspechy futbalistu

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Opora anglického futbalového klubu FC Liverpool útočník Mohamed Salah mal pozitívny test na koronavírus. Informovali o tom predstavitelia Egyptskej futbalovej asociácie na twitteri pred duelom výberu Egypta doma proti Togu v kvalifikácii o postup na Africký pohár národov. Dvadsaťosemročný Salah je najväčšou hviezdou reprezentácie Egypta.Bezprostredne po pozitívnom teste putoval do karantény a nemá žiadny príznaky ochorenia COVID-19. Keďže ďalší hráči Egypta mali negatívne výsledky, môžu sa pripravovať na sobotňajšie stretnutie.Vedenie úradujúceho anglického šampióna zatiaľ nepotvrdilo nákazu koronavírusom u svojho ofenzívneho esa.Mohamed Salah prišiel do FC Liverpool v roku 2017 z talianskeho AS Rím, predtým hral v Európe aj za taliansku Florenciu, v Anglicku za londýnsky klub FC Chelsea a vo Švajčiarsku za Bazilej.V reprezentácii Egypta odohral už 68 duelov a strelil v nich 43 gólov. Na svojom konte má viacero klubových úspechov vrátane triumfu v Lige majstrov s Liverpoolom v ročníku 2018/2019. Nazbieral tiež mnoho individuálnych ocenení a rekordov na národnej aj medzinárodnej úrovni.