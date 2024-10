Do Národnej galérie v Londýne sa už nesmie vstúpiť s tekutinami, aktivisti polievkou zasiahli Slnečnice Vincenta van Gogha

18.10.2024 (SITA.sk) - Do Národnej galérie v Londýne sa už nesmie vstupovať s tekutinami okrem dojčenskej výživy, odsatého materského mlieka a liekov na predpis. Dôvodom je niekoľko útokov aktivistov na umelecké diela. Zákaz platí od piatka. Informuje o tom portál Sky News.Napríklad minulý mesiac aktivisti zo skupiny Just Stop Oil bojujúcej proti ťažbe fosílnych palív, polievkou zasiahli dve verzie obrazu Slnečnice holandského majstra Vincenta van Gogha. Našťastie ani jeden z obrazov nepoškodili, ale podľa prokuratúry na rámoch vznikla škoda za 10-tisíc až 20-tisíc libier (11 900 až 23 800 eur).„Žiaľ, teraz sme dosiahli bod, kedy sme nútení konať, aby sme ochránili našich návštevníkov, zamestnancov a zbierky," uviedla vo vyhlásení Národná galéria v Londýne. Návštevníkov zároveň vyzvala by do jej priestorov vstupovali len s „minimom predmetov" a aby pri sebe nemali „žiadne veľké tašky".