Zomrel britský spevák Liam Payne, bývalý člen skupiny One Direction. Zahynul po páde z tretieho poschodia hotela

Vo veku 31 rokov v stredu zomrel britský spevák a bývalý člen chlapčenskej skupiny One Direction, Liam Payne. Spevák zahynul po páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires.

"Liam James Payne, skladateľ a gitarista, bývalý člen skupiny One Direction, dnes zahynul po páde z tretieho poschodia v Palerme," uviedla polícia vo svojom vyhlásení.





Spevák utrpel v dôsledku pádu veľmi vážne zranenia nezlučiteľné so životom, povedal pre miestnu televíziu šéf mestskej záchrannej služby a dodal, že nebola možnosť resuscitácie. Uviedol, že Payne spadol na dvor hotela, odmietol však odpovedať na ďalšie otázky vrátane toho, či spevák skočil, alebo spadol nešťastnou náhodou, píše AP.Popová skupina One Direction, často skrátene označovaná ako 1D, vznikla v roku 2010 v britskej televíznej hudobnej súťaži The X Factor, v ktorej obsadila tretie miesto. Členmi anglicko-britskej skupiny boli Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan a Zayn Malik, ktorý skupinu opustil v roku 2015. V nasledujúcom roku skupina oznámila, že prerušuje svoju činnosti, ale nerozpadá sa. Všetci členovia vrátane Payna pokračovali v hudobnej kariére ako sólo speváci.Liam James Payne sa narodil 29. augusta 1993 v anglickom Wolverhamptone. Mal dve staršie sestry. Bol otcom sedemročného syna Beara, ktorého mal s bývalou partnerkou, speváčkou Cheryl Cole.