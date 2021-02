Do Nemecka bez negatívneho testu nemôžete. Potrebujú ho aj zaočkovaní či ľudia, ktorí COVID-19 prekonali

Cestujúci musia ísť aj do karantény

Pred cestou treba vyplniť formulár

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci cestujúci do Nemecka musia pred nástupom do lietadla, vlaku či autobusu alebo pri vstupe na územie krajiny predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín. Rozhodnutie platí bez výnimky aj pre cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.Z hľadiska výskytu ochorenia zaradilo Nemecko celé územie Slovenskej republiky na zoznam rizikových krajín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„Všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových, vysokorizikových alebo oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény,“ upozorňuje rezort diplomacie. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po piatich dňoch.Jednotlivé spolkové krajiny však k uplatňovaniu tohto nariadenia pristupujú individuálne, preto MZVEZ SR odporúča každému občanovi, aby pred cestou do Nemecka kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z tohto nariadenia.Cestujúci z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných desať dní, sa musia prihlásiť pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára. Následne sú pri vstupe do Nemecka povinní preukázať sa potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po vyplnení požadovaných údajov.MZVEZ SR dopĺňa, že povinnosť testovania a karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko predchádzajú a po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu či do štátu pobytu a pri priamom tranzite cez nemecké letiská bez opustenia tranzitného priestoru letiska.