Rodina Kuciakovcov bude mať nového advokáta, Lipšica zastúpi na súdoch Kubina

8.2.2021 - Rodinu Kuciakovcov bude na súdoch zastupovať advokát Peter Kubina. V diskusnej relácií televízie Markíza Na telo plus to uviedol novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.Dodal, že prípady, v ktorých vystupoval ako advokát, budú pokračovať aj naďalej, no jeho miesto prevezmú iní advokáti.V prípade, že by sa počas svojej funkcie stretol s prípadmi, v ktorých sa v minulosti ako advokát angažoval, riešením sťažnosti by poveril svojho zástupcu. Tým bude zatiaľ Alexander Biro. Lipšic nevylúčil, že by na poste zástupcu špeciálneho prokurátora mohlo dôjsť k zmenám, dopredu však o tom hovoriť nechcel.Po nástupe do funkcie sa chce najprv oboznámiť s fungovaním prokuratúry a jednotlivými prokurátormi.Funkciu špeciálneho prokurátora začne vykonávať po vymenovaní, ku ktorému by podľa jeho slov malo dôjsť v priebehu najbližších dvoch týždňov.Lipšic dodal, že funkciu zástupcu špeciálneho prokurátora by jeho bývalí protikandidáti Ján Šanta a Peter Kysel bezpochyby zvládli.