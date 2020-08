Do Nitry sa vracajú zdieľané bicykle, systém požičiavania a ceny sa nezmenia

Jedna aplikácia na štyroch kontinentoch

Doplnok k autobusovej doprave

1.8.2020 - Zdieľané bicykle budú od pondelka 3. augusta opäť k dispozícii obyvateľom a návštevníkom Nitry. Do ulíc mesta sa ich rozhodla vrátiť spoločnosť Arriva a záujemcovia budú môcť bicykle využívať za rovnakých podmienok ako boli zvyknutí, a to v závislosti od počasia až do konca novembra.Na siedmich stanovištiach rozmiestnia 70 bicyklov. Systém požičiavania a ceny zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich sezónach. Na identifikáciu registrovaných užívateľov je možné použiť aj dopravnú čipovú kartu vydanú spoločnosťou Arriva Nitra. Záujemcovia o využívanie služby zdieľaných bicyklov nájdu komplexné informácie na webe arriva.bike.Noví užívatelia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke, ale aj prostredníctvom aplikácie arriva bike alebo nextbike, ktorá je zadarmo dostupná. Užívatelia môžu navyše s jedinou aplikáciou využívať systém zdieľaných bicyklov nextbike na štyroch kontinentoch, v 26 krajinách a to na území 200 miest.Zdieľané bicykle budú obyvateľom Nitry a návštevníkom slúžiť ako doplnok k verejnej autobusovej doprave už štvrtú sezónu. Na základe medzinárodných skúseností z rôznych miest uprednostňuje Arriva riešenie bikesharingu so systémom stanovíšť. Každý, kto si chce zdieľaný bicykel požičať, má tak istotu, že ho na zvolenom mieste aj nájde, navyše bicykle nie sú roztrúsené po meste a nie sú prekážkou na nevhodných miestach.Nitra bola prvým mestom na Slovensku, v ktorom bol plne funkčný systém bikesharingu ako doplnok mestskej verejnej dopravy zavedený v roku 2017. Tohoročná sezóna je teda už štvrtou v poradí. V systéme je zaregistrovaných vyše 14-tisíc užívateľov, ktorí si bicykle požičali viac ako 44-tisíc krát. Užívatelia najviac využívali stanovište v Mestskom parku.