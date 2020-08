Kollár by sa ako líder Za ľudí vrátil ku koreňom, boj s Matovičom je cesta na politický cintorín

"Neobhospodárení" voliči v cieľovej skupine

1.8.2020 - Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár, ktorý sa bude uchádzať o funkciu predsedu strany Za ľudí, by zo svojej pozície chcel dosiahnuť presnejšie programové vymedzenie či lepšiu komunikáciu strany s voličmi.Zároveň by ako líder Za ľudí začal rozhovory so zástupcami viacerých malých strán o obsahu a načasovaní možnej spolupráce s cieľom „stať sa po najbližších voľbách relevantnou dvojcifernou politickou silou“. Ako uviedol pre agentúru SITA, stranu Za ľudí vidí v stredopravej časti politického spektra.„Opakujem už niekoľko mesiacov, že by sme sa mali vrátiť ku koreňom a pozrieť sa, kto boli a sú naši reálni voliči. Zistíme, že sú to viac mestskí ako vidiecki voliči, viac stredopraví ako ľavicoví, viac liberálni a stredoví ako konzervatívni, typická stredná trieda. A dobrá správa je, že v tejto cieľovej skupine je niekoľko stotisíc ,neobhospodárených´ voličov. Preto by sme sa na týchto ľudí mali sústrediť ako na našu hlavnú cieľovú skupinu a tomu prispôsobiť a zúžiť aj programové zameranie, aby sme sa stali čitateľnejšou stranou s jasnou identitou,“ priblížil Kollár.Poslanec parlamentu a kandidát na predsedu strany Za ľudí je presvedčený, že súperiť v sociálno-konzervatívnom priestore s populistickými lídrami, za ktorých označil predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) či predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), je cesta na „politický cintorín“.„Pokiaľ ide o možnosť pokračovania v koncepte stredovej strany s vlastnou identitou, ktorá cieli na všetkých, dnes už to vidím ako chiméru. Ak sme s týmto konceptom na čele s osobnosťou exprezidenta Andreja Kisku dosiahli 5,77 percenta, nevidím reálny dôvod domnievať sa, že s rovnakým konceptom bez Andreja Kisku získame nejaký výrazne lepší výsledok,“ ozrejmil koaličný poslanec.Ako prvý krok vo funkcii predsedu strany by navrhol delegátom personálne zloženie podpredsedov a predsedníctva strany. „A to také, ktoré bude na jednej strane jasným signálom rešpektovania rozloženia názorov v strane a na druhej potvrdením aj personálneho smerovania strany podľa vízie, ktorú delegátom predstavím,“ uviedol. Druhým krokom bude podľa jeho slov snaha o stretnutie s predsedami koaličných strán za účelom ďalšieho fungovania a rešpektovania koaličnej zmluvy. Následne chce osloviť členov strany v regionálnych štruktúrach.Kollár má primárne záujem o konsolidáciu voličskej základne, čo však nepovažuje za dlhodobo možné, ak sa o tých istých voličov bude uchádzať štyri či päť „malých strán s pár percentami“. „V istej chvíli teda bude nevyhnutné hovoriť aj o nejakej podobe spájania nielen malých strán, ale aj niektorých individuálnych politikov, s ktorými sme si hodnotovo blízki, ale vzhľadom na roztrieštenosť slovenskej politickej scény sme dnes roztratení do piatich - šiestich strán,“ konštatoval.Ďalšou kandidátkou do funkcie líderky strany Za ľudí je jej podpredsedníčka Veronika Remišová. V médiách sa dlhšie hovorí aj o podpredsedovi Za ľudí Jurajovi Šeligovi. Na otázku agentúry SITA, či bude do funkcie predsedu kandidovať aj Šeliga alebo v nej podporí práve Kollára, Miroslav Kollár odpovedal, že o svojej prípadnej kandidatúre musí rozhodovať a informovať samotný Šeliga. Ak sa rozhodne nekandidovať, tak sa Kollár bude uchádzať o jeho podporu. „Poznám ho totiž ako úprimného a hodnotového človeka a jeho spôsob výkonu politiky je mi blízky. Som si vedomý aj sily jeho hlasu vnútri našej strany. Zároveň vnímam našu doterajšiu spoluprácu aj ako príklad vzájomného rešpektovania hodnotových rozdielov v niektorých otázkach,“ uzavrel Miroslav Kollár.Vládna strana Za ľudí získala vo februárových parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov voličov. Po niekoľkodňových rokovaniach vstúpila do vládnej koalície s hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a so stranou Sloboda a Solidarita (SaS). Súčasný predseda strany Andrej Kiska sa krátko po voľbách z politiky pre zdravotné problémy stiahol a rokovaním o zostavení vlády poveril práve Remišovú, ktorej následne vyslovil aj svoju podporu za šéfku strany. Snem Za ľudí, na ktorom má byť zvolený nový predseda, sa má uskutočniť 8. augusta.Agentúra SITA poslala otázky aj druhej kandidátke do funkcie lídra strany Za ľudí Veronike Remišovej. Do uzávierky však neodpovedala.