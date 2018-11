Do Noci divadiel sa každoročne zapája aj Štátne divadlo Košice

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Košice 17. novembra (TASR) – Štátne divadlo (ŠD) Košice sa do podujatia Noc divadiel zapája už po deviaty raz, teda od začiatku fungovania tohto projektu na Slovensku. Pre TASR to povedal tlačový tajomník ŠD Košice Svjatoslav Dohovič. Noc divadiel 2018 sa v sobotu večer koná v rámci východného Slovenska v šiestich mestách a obciach.povedal Dohovič s tým, že pred predstavením aj po ňom sa medzi divákmi budú pohybovať herci v kostýmoch.Získať tak možno autogram alebo sa s nimi porozprávať. Hru doplní aj špeciálna hostka, ktorou bude sopranistka Adriana Kučerová.Malej scéne ŠD Košice bude patriť prestavenie Moje Baby, po ktorom sa takisto bude dať osobne stretnúť s účinkujúcimi herečkami, ako Dana Košická, Alena Ďuránová či Ľubica Blaškovičová.spresnil.Podľa jeho slov má ŠD Košice s podujatím Noc divadiel veľmi dobrú skúsenosť.vysvetlil Dohovič. Brány divadla budú otvorené približne do polnoci.V rámci Košíc sa do projektu zapojili aj Bábkové divadlo Košice a Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Noc divadiel sa na východnom Slovensku koná aj v Prešove, Trebišove, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, ale aj v obci Kladzany v okrese Vranov nad Topľou.Podujatie je každoročne naplánované na tretiu novembrovú sobotu. Ako informoval PR manažér Divadelného ústavu Dušan Poliščák, v tomto roku sa nesie v znamení česko-slovenskej spolupráce a odohráva sa v 28 slovenských mestách a vo viac ako 50 divadlách, kultúrnych centrách, umeleckých školách a kultúrnych priestoroch.Svoje dvere a zákulisia otvárajú počas večerných a nočných hodín vo viacerých štátoch Európy, aby demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom a inšpiráciám.