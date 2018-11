České oslavy 17. novembra sprevádzali demonštrácie proti premiérovi

Na snímke demonštrácia niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa vydali na pochod z Hradčanského námestia na Staromestské námestie v Prahe 17. novembra 2018. Demonštranti žiadajú demisiu českého premiéra Andreja Babiša. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. novembra (TASR) - Ľudia v Česku si v sobotu pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a udalosti spojené so 17. novembrom, keď v roku 1939 proti študentom zakročili nemeckí nacisti a o 50 rokov neskôr to bola komunistická moc.Ako informoval server Aktualne.cz, na rôznych miestach ČR sa počas dnešného dňa konali pietne zhromaždenia, umelecké vystúpenia, koncerty i pochody.Hlavným dejiskom osláv bola tradične Praha, kde sa počas dňa konali demonštrácie proti premiérovi Andrejovi Babišovi, za zrušenie zmlúv globálneho paktu či proti prezidentovi Milošovi Zemanovi a jeho výrokom na adresu Rómov.Babišovu demisiu žiadali tisíce ľudí, ktorí sa po pochode z Hradčianskeho námestia zišli na Staromestskom námestí v centre Prahy. Demonštrácie za premiérovo odstúpenie boli aj v ďalších mestách po celej krajine.Tieto zhromaždenia sú reakciou na kauzu okolo údajného únosu Babišovho syna na Krym, ktorá v uplynulých dňoch zamestnávala Českú republiku. Premiér v piatok pred odletom na pracovnú cestu do Bruselu zopakoval, že napriek výzvam, aby v súvislosti s kauzou podal demisiu, nemieni odstúpiť a neurobí tak nikdy. Okrem demonštrácií sa uskutočnilo aj viacero spomienkových akcií k 29. výročiu Nežnej revolúcie z roku 1989.Pri pamätníku na Národnej triede sa krátko po 11.00 h začali oslavy 17. novembra s názvom Korzo Národní. Študenti a zástupcovia vysokých škôl si pripomínali najmä boj študentov za slobodu a jeho obete v roku 1939.Udalosti 17. novembra si ľudia okrem Národnej triedy pripomenuli aj pri internáte Hlávkova kolej, na Žitnej ulici a na Albertove.Na Václavskom námestí sa podvečer začal Koncert pre budúcnosť. Ako prvá vystúpila skupina Pražský výběr. Z Námestia Republiky zase odštartoval recesistický pochod masiek.