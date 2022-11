10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Do Noci divadiel sa tento rok zapojí 23 slovenských miest a 50 kultúrnych inštitúcií a umeleckých škôl. Na tlačovej besede to povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová . Šéfka rezortu kultúry doplnila, že spektrum zapojených inštitúcií je široké, od Slovenského národného divadla , až po menšie divadlá. Témou aktuálneho trinásteho ročníka je Vojna nemá ľudskú tvár.Ministerka Milanová doplnila, že nik si nepredstavoval, že vojna sa nás môže dotýkať, no vojna sa odohráva u našich susedov. Krajina, ktorá napadla Ukrajinu sa podľa nej usiluje zničiť ju nielen po štátnej stránke, ale aj z hľadiska identity. Likvidácia kultúrnej identity vedie k likvidácii samotného národa, tvrdí Milanová.Šéfka rezortu kultúry povedala, že v rámci Noci divadiel sa diváci môžu dostať i na miesta, kam sa bežne nedostanú, napríklad za oponu či do zákulisia, môžu si pozrieť svet divadla z inej perspektívy, no tiež môžu spoznávať divadelné prostredie prostredníctvom workshopov či rozhovorov s osobnosťami.