PRIPRAVILI STE SI AUTO NA ZIMU? Prezutie pneumatík nestačí

Pri príprave motorového vozidla na zimnú sezónu sa treba zamerať nielen na prezutie pneumatík, ale napríklad aj na ich hustotu, teda tlak. Karosérii zase pomôže vosk, odporúča odborník z lízingovej spoločnosti Business Lease Slovakia.





Zimné obutie je zo zákona povinné, ak je na ceste súvislá vrstva snehu a ľadu. "Odporúča sa však už pri vonkajšej teplote pod sedem stupňov Celzia," vysvetľuje Head of Operations Services spoločnosti Vladimír Guštafik.Pri prezutí pneumatík je podľa neho potrebné skontrolovať hĺbku dezénu, teda vzorky, ale aj možné praskliny. Podľa legislatívy sa nesmie jazdiť na zimných pneumatikách, ktoré majú menej ako trojmilimetrový dezén, avšak pre bezpečnosť by hĺbka dezénu zimnej pneumatiky mala mať viac ako štyri milimetre. To je asi polovičná hĺbka z dezénu novej pneumatiky pre osobné vozidlá."Dostatočná hĺbka lamiel, teda zárezov v dezéne pneumatiky, pomáha lepšiemu zbavovaniu sa snehu z pneumatiky, čím sa znižuje riziko šmyku vozidla na ceste. Zimné pneumatiky vďaka hlbšiemu dezénu tiež lepšie držia v prípade zasneženej vozovky smer a vďaka inej zmesi pneumatík lepšie priľnú k vozovke aj v prípade nízkych teplôt alebo zľadovateného povrchu. Tým majú v zimných podmienkach výrazne kratšiu brzdnú dráhu a dokážu auto lepšie udržať na ceste," vysvetľuje Guštafik.Dôležité je podľa neho tiež skontrolovať tlak v pneumatikách a geometriu, čím sa šofér vyhne plávaniu vozidla v zákrutách. "Prehustená pneumatika sa dotýka vozovky len stredom dezénu. Nemá tak ani potrebnú trakciu, teda ťah, a pri potrebe náhleho brzdenia alebo pri prejazde zákrut hrozí šmyk," konštatuje odborník.Overiť podľa neho treba aj funkčnosť bŕzd. Nemali by škrípať a vozidlo by pri brzdení malo byť stabilné.Je potrebné skontrolovať aj funkčnosť a správne nastavenie sklonu svetiel. "Pri jazde v hmle či hustom snežení denné svietenie nestačí a je potrebné prepnúť na stretávacie svetlá, prípadne hmlovky," vysvetľuje odborník.Predpisy nariaďujú prekontrolovať aj chladiacu kvapalinu. "Ak je chladiaca zmes už neúčinná, v prípade jej zamrznutia môže dôjsť k rozsiahlemu poškodeniu motora," upozorňuje Guštafik.Odporúča sa tiež pravidelne umývať vozidlo a ošetrovať lak. Posypová soľ totiž spôsobuje hrdzu, podotýka odborník.Je potrebné aj doplniť auto o zimnú výbavu, ktorá by mala obsahovať škrabku na sklo, metličku alebo lopatku na sneh, prípadne zimné reťaze. "Okrem toho podľa predpisov musí byť vozidlo pred každou jazdou očistené tak, aby sa z neho počas jazdy neuvoľňovali žiadne kusy snehu či ľadu a neohrozovali iných účastníkov cestnej premávky," upozorňuje Guštafik. V zime je vhodné mať vo vozidle aj deku či náhradné teplé oblečenie.